США могут принять дополнительные меры из-за возобновления полетов между РФ и Грузией

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные шаги в связи с возобновлением полетов между Российской Федерацией и Грузией. С репликой господин Патель выступил в ответ на вопрос о том, готовит ли Вашингтон дополнительные санкции в связи с соответствующим решением Москвы.

«Если между Россией и Грузией будут осуществляться прямые рейсы, это будет вызывать все большую озабоченность не только у США и других западных стран, но и у международных компаний, которые работают в грузинских аэропортах и обслуживают самолеты»,— заявил представитель Госдепа в ходе брифинга.

Вашингтон считает текущий момент неподходящим для того, чтобы активизировать взаимодействие с Российской Федерацией, напомнил господин Патель. «Мы продолжим следить за ситуацией и предпримем дополнительные шаги по мере необходимости. Пока анонсировать мне нечего»,— резюмировал он.

Ранее о необходимости для Грузии неукоснительно соблюдать санкции в отношении российской авиаотрасли и не пускать российские самолеты на свою территорию заявил представитель ЕС Петер Стано.

Запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний президент России Владимир Путин снял 10 мая. Вместе с тем президент РФ отменил визовый режим для грузинских граждан. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поддержал решение России об отмене виз и возобновлении авиасообщения.

О том, как может осуществляться авиасообщение с Грузией,— в материале «Ъ FM» «Полетные ожидания».

Григорий Лейба