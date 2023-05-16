Российские банки и компании инвестируют доходы в рупиях в гособлигации Индии

Российские банки и компании инвестируют часть доходов в рупиях во внутренний государственный долг Индии, заявил глава Ассоциации индийских банков (IBA) Сунил Мехта.

«У них есть излишки денег. Они инвестировали в местные облигации. Центробанк Индии открыл возможность инвестировать любое положительное сальдо торгового баланса в государственные облигации и казначейские векселя»,— сказал господин Мехта газете The Economic Times.

По мнению банкира, инвестиции российских игроков в индийские облигации могут свидетельствовать о проблемах с конвертацией рупий в рубли. Ранее кабмин Индии указывал, что российский экспорт в Индию с апреля 2022 года по январь 2023 года вырос почти в четыре раза (до $39,8 млрд).

Встречные поставки, напротив, упали до $2,5 млрд. Опрошенные «Ъ» эксперты указывали, что такой дисбаланс значительно осложняет переход на расчеты в нацвалютах, поскольку рупии, вырученные от продажи российских товаров, невозможно потратить на покупку продукции индийских производителей.

5 марта 2023 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва и Дели обсуждают вопрос о том, как перевести заработанные Россией рупии в другую валюту. «Это проблема, потому что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий, нам необходимо использовать эти деньги»,— указал российский министр.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Григорий Лейба