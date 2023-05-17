Центры обработки акций

Крупный провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel, основанный бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Миралишвили и Львом Левиевым, начал подготовку к IPO. По данным “Ъ”, компания проводит встречи с потенциальными инвесторами. Selectel не отрицает возможность размещения, но площадку там еще не выбрали. Аналитики оценивают компанию в 40–50 млрд руб. и предполагают, что она предложит инвесторам 15–20% акций. Участники IT-рынка считают текущий момент удачным для привлечения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” на фондовом рынке рассказали, что на этой неделе начинаются встречи инвесторов с топ-менеджментом Selectel (провайдер облачной инфраструктуры). По мнению источников “Ъ”, компания будет обсуждать IPO. «Встречи пока ни к чему не обязывают и носят скорее ознакомительный характер»,— уточнил портфельный менеджер российской УК.

По словам еще одного собеседника в крупной УК, премаркетинг будут проводить Газпромбанк и ВТБ: «Встречи могут проводиться как с пулом инвесторов, так и индивидуально». В распоряжении “Ъ” также есть приглашение, направленное потенциальным инвесторам, для участия в NDR (Non-deal roadshow), которое пройдет 16–18 мая.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Селектел» основано в 2008 году сооснователями «ВКонтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Миралишвили. Якорным клиентом стал сам «ВКонтакте». По данным источников “Ъ”, холдинг VK и сейчас использует инфраструктуру Selectel (см. “Ъ” от 7 февраля). Сейчас компания на 100% принадлежит кипрской Haicom Ltd. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2022 год контролирующим бенефициаром назван Вячеслав Миралишвили. По итогам 2022 года выручка компании составила 8,14 млрд руб. при чистой прибыли в 1,42 млрд руб. Selectel выступает оператором шести дата-центров в целом на 3,5 тыс. стоек.

В 2021 году Лев Левиев говорил в СМИ, что компания рассматривает возможность IPO «на горизонте трех лет». Собеседник “Ъ” на рынке дата-центров сказал, что слышал о планах IPO около полугода назад от одного из топ-менеджеров Selectel. В самой компании говорят, что она только изучает возможности: «Решение об IPO не принято, мы не устанавливали внутренних сроков, не определяли биржу».

Представитель Selectel заверил, что встречи с инвесторами, намеченные на 16–18 мая, не имеют отношения к подготовке к IPO: «Selectel как эмитент двух выпусков облигаций регулярно проводит подобные встречи с инвесторами. Они помогают поддерживать высокий уровень информирования текущих и потенциальных инвесторов». В феврале 2021 года Selectel разместила трехлетние облигации на 3 млрд руб. с полугодовым купоном по ставке 8,5%. В ноябре 2022 года состоялся еще один выпуск на 3 млрд руб. с полугодовым купоном по ставке 11,5%.

Selectel — заметный игрок на рынке российских облачных сервисов, доля компании составляет порядка 10%, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: «При текущей выручке, превышавшей 8 млрд руб., в 2020 году, когда наблюдался бум IPO, Selectel мог бы претендовать на оценку в 160 млрд руб. Но с тех пор мультипликаторы упали, и теперь подобные компании оцениваются не в 20 годовых выручек, а в шесть». Соответственно, добавляет он, Selectel можно оценить в 40–50 млрд руб. с учетом дисконта из-за региональных рисков. Эксперт оценивает потенциал размещения акций на фондовом рынке в 15–20%, «то есть речь идет о привлечении 7,5–10 млрд руб.».

«Сейчас хорошее время для инвестиций в сектор дата-центров, поскольку насыщение рынка произойдет не раньше, чем через два-три года. Из России ушли мировые облачные провайдеры: AWS, Azure, Google и т. д., что освобождает пространство для отечественных игроков»,— отмечает гендиректор Т1 Игорь Калганов. В то же время, уточнил он, в ЦОД сейчас активно инвестируют крупные компании с госучастием, включая «Ростелеком» и «Росатом», с которыми «частному бизнесу все сложнее конкурировать».

Никита Королев, Виталий Гайдаев