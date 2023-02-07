«Вконтакте» ломает стену

В крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой, в результате которого у части пользователей не было доступа к сервису на протяжении четырех часов. В компании причины сбоя не называют. Источники “Ъ” предполагают, что проблему могла вызвать ошибка при установке обновлений в сетевом ядре, поскольку дата-центры компании продолжали работать в штатном режиме. Для VK подобная авария в первую очередь грозит репутационными рисками, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Социальная сеть «ВКонтакте» (принадлежит VK) стала недоступна для части пользователей вечером 7 февраля. По данным «Детектора сбоев», по состоянию на 19:45 было зафиксировано 133 сообщения о сбоях при базовом уровне 8. Больше всего сообщений о сбое приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В пресс-службе VK на тот момент сообщили, что ведут работы по восстановлению доступа. Причин сбоя в компании не назвали. По состоянию на 23:00 по московскому времени мобильная и десктопная версия сервиса заработали.

Собеседник “Ъ” близкий к правительству говорит, что проблема масштабная. Другой собеседник, близкий к кабмину предполагает, что сбой стал следствием аварии на внутренней инфраструктуре сервиса. Вечером в Telegram-канале CyberSec’s, который ведет бывший хакер Владислав Хорохорин появилось сообщение, намекающее на то, что VK взломали хакеры. Однако собеседники “Ъ” на рынке кибербезопасности утверждают, что инцидент не похож на хакерскую атаку. «Похоже на аварию внутри инфраструктуры»,— говорят три собеседника в отрасли. По их словам, у VK проблема может быть связана с ошибкой в коде при установке обновлений в распределенном сетевом ядре.

Источники “Ъ” считают, что инцидент вряд ли может быть связан с аварией в центре обработки данных, поскольку у VK очень обширная сеть дата-центров, которые дублируют данные: «В случае аварии на одном из ЦОД, подключается альтернативный». VK использует инфраструктуру дата-центров Selectel, говорит один из источников “Ъ”, всего, по его словам, у компании 4 тыс. стоек в семи дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге. В Selectel “Ъ” заявили, что не имеют отношения к инциденту: «Вся наша инфраструктура и продукты работают в штатном режиме».

Последний сбой у «ВКонтакте» произошел в ночь на 1 декабря 2022 года, тогда, согласно данным Downdetector, 83% пользователей сообщали о проблемах с доступом к десктопной версии сайта, а 6% — к мобильному приложению. К утру работа сервисов была восстановлена. По собственным данным, по итогам третьего квартала 2022 года (данные за четвертый квартал пока не опубликованы) месячная аудитория «ВКонтакте» (то есть число пользователей, которые заходят в социальную сеть минимум раз в месяц) составила 76,9 млн пользователей (+6,9% год к году). Дневная аудитория (то есть число пользователей, которые заходят в социальную сеть минимум раз в день) составила 49,4 млн человек (+7,1% год к году).

За последний год это уже второй крупный сбой в работе российских социальных сетей. В мае 2022 года видеохостинг Rutube (принадлежит «Газпром-Медиа») не работал больше суток. Сбой стал последствием крупнейшей хакерской атаки, признали позже представители сервиса. В январе этого года гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров в интервью РБК заявил, что атака была спланированной и готовилась еще до начала СВО. «Для этого, в частности, была запущена программа самостирания серверов, с одной стороны, шифровка баз логических связей, с другой, и как отвлекающий маневр — для концентрации нашего внимания на ложной цели — публикация баз пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны»,— объяснял господин Жаров, сравнивая атаку на Rutube с атакой вируса Stuxnet на ядерные объекты в Иране.

Пользователи соцсети вряд ли смогут предъявить какие-то претензии компании из-за недоступности сервиса, считает собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности: «Потенциально претензии сервису могут предъявить рекламодатели за неустойки по договору, но это маловероятно». В данном случае, добавляет он, это больше репутационный риск для компании, поскольку соцсеть входит в крупнейшую IT-компанию, значимую для государства.

Юлия Тишина, Никита Королев