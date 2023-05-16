Пилотам не хватает крыльев

Российским летным училищам не хватает воздушных судов для тренировочных полетов. Росавиация на этом фоне предложила обновить парк учебных самолетов и попросила Минпромторг создать отечественную легкую машину, пишут «Ведомости». Сейчас же пилоты учатся летать на иностранных, но примерно половина из них неисправна, а с поставками комплектующих возникла проблема, особенно с двигателями. Из-за этого в Росавиации возникли опасения, что через какое-то время магистральными российскими самолетами будет просто некому управлять. Тему продолжит Владимир Расулов.

Москвич Артем Шурыгин стал курсантом Бугурусланского летного училища в 2020-м. Там первые два года будущий пилот осваивал австрийский самолет Diamond DA40 с одним двигателем, а на третьем курсе получил допуск на двухмоторный Diamond DA42. Но грянули западные санкции, и с техникой возникли проблемы. Комплектующих стало не хватать.

Если раньше курсанты постоянно тренировались на восьми двухмоторных воздушных судах, то теперь доступный парк сократился до одной машины. Из-за этого неясно, когда пройдет выпуск из училища, рассказал Артем Шурыгин:

«Последняя сессия на третьем курсе закрывается у нас в феврале. И вот до мая мы должны были пройти практику, это около 20 часов налета. После этого 25-го числа мы уже должны защищать диплом и сдать единственный госэкзамен, у нас он проходит по навигации.

Пока мы не отлетаем практику, мы не защищаем диплом, и, по сути, не получаем аттестаты. На третьем курсе обучаются около 100 курсантов. Естественно, одно дело, когда для них доступны восемь самолетов, и совсем другое — когда один».

Проблему, кажется, признают и профильные власти. По данным СМИ, начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев в апреле заявил, что пилотов в России в основном учат летать на уже упомянутых австрийских Diamond, а также на американских самолетах Cessna 172 и чешских L-410.

В свою очередь, глава федерального агентства Александр Нерадько в интервью РБК заявлял, что на западную авиатехнику решили перейти «не от хорошей жизни». По его словам, это было связано с катастрофой самолета советской разработки Як-18Т во время учебного полета. Машины такого типа долго не поднимались в небо просто из соображений безопасности.

Вместе с тем, чтобы выпуститься из летного училища, пилоты должны налетать определенное количество часов. Если же бортов для этого не хватает, то в итоге они рискуют попросту не выйти на рынок, подчеркнул командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов:

«Во время первоначального срока обучения используется однодвигательный самолет, а на выпускном должен быть двухдвигательный. Сейчас в итоге выпускники летных училищ окажутся в подвешенном состоянии до тех пор, пока не придумают отечественные машины.

Логично было бы туда, допустим, поставить Superjet, чтобы курсанты могли учиться на нем. Я сдавал выпускные экзамены на самолете Як-40. А, например, в Кировоградском училище во время Советского Союза для этого использовали Ан-24».

Но как еще можно восполнить нехватку иностранных учебно-тренировочных самолетов? Управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин считает, что разрабатывать с нуля отечественную модель экономически нецелесообразно, ведь пилотов в стране готовят всего несколько государственных учебных заведений, и это далеко не самый масштабный рынок:

«Ради двух десятков самолетов вкладываться в разработку новой машины, наверное, не очень выгодно. Для этого минимум пару лет точно потребуется.

У нас, если я правильно помню, последним из судов подобного класса, который можно использовать для первичного обучения, являлся Ил-103. Еще были не очень большие самолетики "Гжель". Их, наверное, еще можно производить, хотя все зависит от того, сохранилась ли оснастка, цепочка поставок. Кажется, проще собрать со всей страны имеющиеся запчасти для Cessna. На несколько лет их, наверное, хватит».

Минтранс в мае 2022 года указывал на риски оттока российских пилотов за рубеж, что может привести к дефициту летного состава в ближайшем будущем. Собеседники “Ъ FM”, впрочем, задаются вопросом: а есть ли сейчас на рынке места для выпускников? Ведь парк летающих магистральных самолетов на фоне санкций тоже заметно сократился.