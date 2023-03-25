Пилоты ждут свидетельств

Авиационный персонал не может получить свидетельства, необходимые для работы. С 1 марта их должны выдавать в электронном виде на «Госуслугах». Но как рассказали РБК перевозчики, за месяц их сотрудники не получили ни одного документа. Некоторые работники даже столкнулись с отказами. Раньше такие свидетельства выдавали в бумажном виде. По данным издания, с такими проблемами, к примеру, столкнулись Smartavia и «ИрАэро», о них также сообщили источники в одной из пяти крупнейших авиакомпаний.

Из-за этого перевозчикам может быть сложно планировать рейсы, приходится нести дополнительные расходы, отметила гендиректор компании «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко:

«Отсутствие свидетельств у авиационного персонала действительно может парализовать работу эксплуатанта, потому что авиакомпания соответствует законодательству, только если у нее и у всего летного персонала есть подтверждающие свидетельства. Если их нет, то допуска к своим функциям у пилотов не будет.

Есть приказ Министерства труда, где перечислены специалисты, которые относятся к авиационному персоналу — то бортпроводники, пилоты, специалисты по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, специалисты по управлению воздушным движением, то есть диспетчерский состав.

Для каких компаний это сейчас наиболее чувствительно? На самом деле ситуация для всех является проблемной, поскольку авиакомпании подвержены четкому графику — когда обучающиеся получают свидетельства, сколько человек из летного состава могут быть допущены к работе. Все должно идти по плану».

В прошлом году Росавиация выписала больше 16 тыс. квалификационных свидетельств для работников гражданской авиации, в том числе 7 тыс. документов получили пилоты. Собеседники РБК из числа перевозчиков говорят, что пока трудности влияют на работу несущественно. Но проблему нужно решить в ближайшее время, иначе она может стать масштабной, считает гендиректор авиакомпании Gelix Airlines Вадим Балдин:

«У нас порядка семи авиационных специалистов, которые не могут получить право летать. Для нас это не очень существенно. Если авиакомпания, не готовит специалистов, ее штат укомплектован полностью, и никаких изменений не происходит, то теоретически они могут продолжать летать. Но когда в компании идут ротации, например, она вводит новых пилотов-инструкторов, кто-то сдает на класс, английский язык, то здесь возникают проблемы. Человек вроде прошел теоретическую подготовку, сдал зачеты, а получить новый документ не может.

В какой срок должна решиться эта проблема, чтобы не превратиться в какую-то масштабную и критическую? Хотя бы до конца марта надо все решить. Надо будет либо вводить старые бумажные документы, либо очень агрессивно заставить работать новую систему. Любая электронная платформа имеет под собой проблемы на старте, потому что ее надо тестировать, обкатывать. Поэтому даже если сейчас все заработает в электронном виде, ее недели две-три будут еще налаживать. И, соответственно, количество невведенного авиационного персонала будет накапливаться, как снежный ком».

Как сообщили РБК в пресс-службах Минтранса и Росавиации, проблема с выдачей свидетельств действительно есть. Сами перевозчики ждут финального решения от Министерства.

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Елена Иванова