Пилотам не разлетаться

Как стало известно “Ъ”, отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиавластей. В результате перейти в иностранные авиакомпании не смогли, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов. Хотя спрос на них есть. По данным профсоюзов, с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции, но трудоустроиться смогли только сто человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, российские пилоты испытывают сложности при подтверждении своих удостоверений по запросу иностранных авиавластей и перевозчиков для работы в других странах. О том, что Росавиация в ходе стандартной процедуры проверки по просьбе будущего работодателя не дает данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, “Ъ” сообщили пять источников в отрасли. Как рассказал один из них, отказ регулятор в ряде случаев объяснил иностранным коллегам «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных не давал ответа.

По разным данным, из России не смогли уехать от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов. Все источники “Ъ” говорят, что большинство пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию. Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что с конца февраля до середины июня иностранные авиавласти прислали около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию, и российский регулятор это сделал. Но реально трудоустроились пока около сотни пилотов.

О примере успешного трудоустройства “Ъ” рассказал другой источник в отрасли, по словам которого S7 направила около 20 пилотов в ОАЭ на три месяца. В компании уточнили, что «несколько» пилотов проработают в ОАЭ до сентября по срочному контракту с AirArabia: «Такое партнерство позволяет нашим сотрудникам практиковать английский язык, перенять ценный опыт коллег и поделиться своим профессиональным опытом».

В Минтрансе и Росавиации “Ъ” не ответили. В программе развития авиаотрасли до 2030 года говорится, что в месяц министерство получало около 70 обращений от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификаты специалистов: «Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем».

Ежегодно по состоянию здоровья, говорится в программе, летный состав покидает в среднем 300 человек. Кроме того, часть выходит на пенсию: более 5,6 тыс. человек из 15 тыс. коммерческих пилотов в РФ — в возрасте 50–59 лет.

Ряд собеседников “Ъ” в отрасли отмечают, что Росавиация с 2016 года до начала пандемии уже использовала инструмент «игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей»: в тот момент перевозки в РФ активно росли, и авиакомпании из-за дефицита кадров искали пилотов в других странах. По их мнению, опасения Минтранса по поводу нехватки кадров могут объясняться риском сорвать выполнение поручения Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 млн пассажиров.

При подозрении, что отказ в трудоустройстве стал результатом халатного отношения регулятора к служебным обязанностям, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, «вполне можно жаловаться в Минтранс», а если это не приносит эффекта — в прокуратуру. «Но если это результат исполнения неких новых регламентов или инструкций, на основании которых Росавиация не передает данные о пилотах своим зарубежным коллегам, то жалобы эти вряд ли возымеют эффект»,— подчеркивает эксперт.

Такие пилоты нужны самому

Авиакомпании начали отправлять пилотов на простой с весны после резкого сокращения объема перевозок из-за закрытия многих зарубежных направлений на фоне военных действий на Украине. В марте пассажиропоток снизился более чем на 20% год к году, в апреле почти на треть, в мае — более чем на четверть (см. “Ъ” от 23 мая). В июне ситуация «стабилизировалась до сокращения на 20%», говорит источник в Минтрансе. Сейчас перевозчики активно «раскатывают «антисанкционную» программу для получения субсидии на 100 млрд руб.», и некоторые из них возвращают пилотов.

Так, «Уральские авиалинии», в мае отправившие на простой почти тысячу пилотов, сообщили “Ъ”, что «сейчас все работают». «Также перевозчик организует временные рабочие места для пилотов, высвобожденных из других авиакомпаний»,— рассказала представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Число уволившихся пилотов с весны, по ее словам, не превышает «среднестатистические данные за любой другой период».

Пилотов набирает и Smartavia. Весь летный состав задействован в выполнении летней программы, сообщили там, авиакомпании нужны и пилоты, и бортпроводники. В S7 Airlines подчеркнули, что не увольняли и не отправляли в простой пилотов: «Средний налет в мае—июне 2022 года увеличился на треть по сравнению с мартом—апрелем 2022 года».

В «Аэрофлоте» также не проводили сокращений и не отправляли пилотов в простой. Но, рассказали “Ъ” в компании, прекращение полетов почти по всем международным рейсам «привело к одномоментному снижению налета». «Аэрофлот» перераспределил предложение направлений внутри российской сети, и в скорректированном летнем расписании налет в мае вырос по сравнению с апрелем на 43%. «Россия» не отправляла пилотов в простой. В «Победе», сократившей флот почти на четверть, не ответили “Ъ”.

Без налета и дохода

В то же время, по словам Мирослава Бойчука, в среднем по отрасли доходы пилотов сократились на 40%. При этом заработки с допусками на дальнемагистральные самолеты типа Boeing 777 и Airbus A350/330 упали «в отдельных случаях существеннее». По оценке председателя Межрегионального профсоюза пилотов Оксаны Власенко, именно «широкофюзеляжники» сейчас находятся в «наиболее активном поиске». Доходы пилотов среднемагистральных бортов, задействованных на внутренних рейсах, и пилотов SSJ пока в среднем сократились в апреле—мае на 10–15% год к году. «Доходы напрямую связаны с налетом, и, учитывая, что раньше выполнялись полеты в 60 стран, а сейчас только в 11, то, конечно, они снизились»,— уточняет она. На сегодня у пилотов, например, А319/320 налет в среднем составляет 60–70 часов, уточняет госпожа Власенко, а до ограничений — 80 (до 90 часов при письменном согласии работника).

Точное число оставшихся без работы командиров ВС и вторых пилотов установить сложно. В прекратившей полеты в начале марта RoyalFlight рассказали “Ъ”, что 30 пилотов написали заявления об уходе в первый же месяц санкций. Под сокращения попали более сотни пилотов, в компании останется порядка 50 человек. ГК «Волга Днепр» сократила всех вторых пилотов входящей в ее состав AirBridgeCargo и всех пилотов «Атрана».

Пилотов компаний с турецкими корнями активно приглашали турецкие перевозчики, говорят собеседники “Ъ” на рынке. Так, Azur Air, чей флот с начала действия санкций сократился с более чем 30 до 22 Boeing различного типа, оставила в эксплуатации 12 бортов. По словам собеседников “Ъ”, к концу летнего расписания компания планирует вдвое сократить летный департамент, куда входят в том числе пилоты-инструкторы, примерно до 200 человек. Некоторые из покинувших компанию пилотов, рассказывают источники “Ъ” в профсоюзах, получили приглашения нового турецкого перевозчика MGA, но подтвержденных переходов пока нет. “Ъ” направил запрос в компанию. Собеседники “Ъ” также говорят о попытке аффилированных между собой NordWind и PegasFly трудоустроить пилотов в Турцию, в компаниях это опровергли: «Ни один пилот двух компаний не был уволен или отправлен в простой».

Айгуль Абдуллина