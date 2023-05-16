В районе подрыва «Северного потока» в Дании зафиксировали необъяснимые толчки

Геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS) зафиксировала серию сейсмических толчков в районе острова Борнхольм в Балтийском море, неподалеку от которого в сентябре 2022 года произошли взрывы на газопроводе «Северный поток». Инцидент зафиксировали днем в субботу, 13 мая,— колебания встревожили местных жителей и те обратились в GEUS.

«Зарегистрированные точки на Борнхольме не вызваны землетрясениями… Сейсмологи пришли к выводу, что толчки возникли не под землей и, следовательно, могли были быть вызваны волнами акустического давления от одного или нескольких событий в атмосфере. Акустические волны в атмосфере лежат за пределами компетенций GEUS»,— указано в заявлении службы от 15 мая.

Сейчас GEUS ведет консультации с коллегами из соседних стран. Те к моменту публикации не фиксировали подземных толчков, которые могли бы быть связаны с событиями в Борнхольме.

Взрывы на двух нитях газопровода «Северный поток» в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россия пыталась инициировать создание международной комиссии по расследованию инцидента, однако Совбез ООН не поддержал соответствующую резолюцию. Совместное расследование ведут власти Германии, Дании и Швеции.

О том, как идет расследование взрывов на магистральных газопроводах,— в материале «Ъ FM» «Версии расходятся потоками».

Григорий Лейба