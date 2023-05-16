Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В районе подрыва «Северного потока» в Дании зафиксировали необъяснимые толчки

Геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS) зафиксировала серию сейсмических толчков в районе острова Борнхольм в Балтийском море, неподалеку от которого в сентябре 2022 года произошли взрывы на газопроводе «Северный поток». Инцидент зафиксировали днем в субботу, 13 мая,— колебания встревожили местных жителей и те обратились в GEUS.

«Зарегистрированные точки на Борнхольме не вызваны землетрясениями… Сейсмологи пришли к выводу, что толчки возникли не под землей и, следовательно, могли были быть вызваны волнами акустического давления от одного или нескольких событий в атмосфере. Акустические волны в атмосфере лежат за пределами компетенций GEUS»,— указано в заявлении службы от 15 мая.

Сейчас GEUS ведет консультации с коллегами из соседних стран. Те к моменту публикации не фиксировали подземных толчков, которые могли бы быть связаны с событиями в Борнхольме.

Взрывы на двух нитях газопровода «Северный поток» в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россия пыталась инициировать создание международной комиссии по расследованию инцидента, однако Совбез ООН не поддержал соответствующую резолюцию. Совместное расследование ведут власти Германии, Дании и Швеции.

О том, как идет расследование взрывов на магистральных газопроводах,— в материале «Ъ FM» «Версии расходятся потоками».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...