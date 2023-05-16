Госдума в первом чтении одобрила экспорт СПГ с арктических месторождений «Роснефти»

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это касается порядка 36 месторождений, принадлежащих «Роснефти», поясняли в Минэнерго.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта. Согласно документу, доля государства в уставном капитале компаний, которые разрабатывают указанные месторождения, должна превышать 50%. Среди таких участков могут быть недра внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, Черного и Азовского морей.

Из пояснительной записки следует, что указанные месторождения удалены от Единой системы газоснабжения, поэтому экономически целесообразно монетизировать газ за счет производства СПГ. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что законопроект позволит за семь лет нарастить годовое производство СПГ до 100 млн тонн в год.

Среди российских компаний правом на экспорт СПГ обладают «Газпром», «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также «дочки» «Новатэка» — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

Лусине Баласян