Рябков: Договор об обычных вооруженных силах в Европе противоречит интересам безопасности РФ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что выход Москвы из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не ухудшит ситуацию с безопасностью. Он отметил, что документ фактически многие годы не работал и сейчас противоречит интересам безопасности РФ.

Господин Рябков в интервью «Парламентской газете» ответил на вопрос о том, как денонсация ДОВСЕ повлияет на безопасность в Европе. «На нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов. ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может. В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в Договор. ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе»,— сказал замминистра.

Сергей Рябков предположил, что страны НАТО не ратифицировали обновленный вариант ДОВСЕ в 1999 году так как это помешало бы планам США. Договор обязал бы, например, показывать переброски американских войск через Европу в зону Персидского залива, когда США «как раз готовили агрессию против Ирака». «Ну и, разумеется, главным для них было выдавить Россию из "ближнего зарубежья". Поняв, что достичь этих целей не удастся, они фактически опрокинули адаптированный ДОВСЕ»,— добавил замглавы МИД РФ.

В текущей ситуации Сергей Рябков считает, что обстановка «не благоприятствует выдвижению» альтернатив ДОВСЕ. По его мнению, это возможно только при создании новой системы региональной безопасности «по завершении нынешнего штормового периода европейской истории». Замминистра отметил, что России не поступало никаких официальных предложений по поводу подобного соглашения.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Москва приостановила участие в договоре в 2007 году, после того как страны НАТО отказались ратифицировать его обновленную версию.

О значении этого решения — в материале «Ъ» «Обуза прошлой эпохи».

Леонид Уварчев