Ford показал новый Tourneo Courier

Компания Ford представила новое поколение пассажирской модели Tourneo Courier, которая получила электрическую версию.

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Новинка стала больше предшественника, что позволило увеличить размеры пятиместного салона. Дизайн модели выполнен в фирменном стиле современных моделей Ford, а салон полностью переработан и получил два 12-дюймовых экрана, цифровой панели приборов и мультимедиа SYNC 4.

В линейке моторов Ford Tourneo Courier доступен только литровый бензиновый двигатель EcoBoost мощностью 125 л.с. в сочетании с с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Новая модель получила электрическую версию E-Tourneo Courier со 136-сильным электромотором, установленным на передней оси. Батарея на 55 кВт·ч обеспечивает запас хода до 370 км. Заявлено, что модификация получит особые режимы езды для экономии энергии.

Напомним, в апреле 2023 года состоялась премьера грузового Ford Transit Courier, с которым новая пассажирская модель унифицирована технически.

Максим Вершинин

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