Ford представил новое поколение модели Transit Courier

Компания Ford представила новое поколение коммерческой модели Transit Courier, которая получила электрическую версию.

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Новинка стала больше предшественника, что позволило увеличить размеры грузового отсека, а люк в перегородке салона под сиденьем переднего пассажира дает возможность перевозить грузы длиной до 2,6 м. Дизайн модели выполнен в фирменном стиле современных моделей Ford, а салон полностью переработан и получил два 12-дюймовых экрана, цифровой панели приборов и мультимедиа SYNC 4.

В линейке Ford Transit Courier доступны литровый бензиновый двигатель EcoBoost мощностью 100 л.с. и 125 л.с, а также 100-сильный 1,5-литровый дизель EcoBlue. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Новая модель получила электрическую версию E-Transit Courier со 136-сильным электромотором, установленным на передней оси. Емкость батареи и запас хода не названы. Заявлено, что модификация получит особые режимы езды для экономии энергии.

Премьера нового поколения Ford Transit Courier состоится на выставке коммерческой техники в Бирмингеме, а продажи модели начнутся в конце 2023 года.

Максим Вершинин

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