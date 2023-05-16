«ИрАэро» подала заявку на выполнение рейсов в Тбилиси и Батуми

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» подала заявку в Минтранс РФ на выполнение рейсов в Грузию. Перевозчик намерен выполнять рейсы по двум маршрутам – из Москвы в Тбилиси и Батуми семь раз в неделю, сообщил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь авиакомпании Николай Бессонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Климов, Коммерсантъ Фото: Антон Климов, Коммерсантъ

Согласно информации на сайте авиакомпании, в парке «ИрАэро» - семь самолетов «Superjet.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Как уточнили в Минтрансе, российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на судах отечественного производства. Также МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Власти Грузии 15 мая выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну. «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая семь раз в неделю, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова