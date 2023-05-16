«Даллас» потопил «Кракен»

Последним полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли стал «Даллас Старс». Чтобы выбить из него недавнего дебютанта НХЛ «Сиэтл Кракен», ему потребовалось одолеть соперника в серии, растянувшейся на максимальную, в семь матчей, дистанцию. В седьмом «Даллас» одержал на своей площадке трудную победу со счетом 2:1, вклад в которую внес и российский форвард Евгений Дадонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победную шайбу в ворота «Сиэтла», выведшую «Даллас» в финал Западной конференции, Уайатт Джонстон забросил с передачи россиянина Евгения Дадонова (№63)

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters Победную шайбу в ворота «Сиэтла», выведшую «Даллас» в финал Западной конференции, Уайатт Джонстон забросил с передачи россиянина Евгения Дадонова (№63)

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

«Сиэтл», который дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и неожиданно быстро трансформировался из клуба без особых амбиций в клуб очень солидный и интересный, в предыдущем раунде выбил из Кубка Стэнли его прошлогоднего обладателя «Колорадо Эвеланш», а в серии с «Далласом» не испортил репутацию крепкого орешка. Это было занимательное противостояние. В нем «Сиэтл» дважды выходил вперед, а его соперник дважды отыгрывался. Потом лидерство захватил уже «Даллас», но не удержал его. Дело дошло до седьмого матча, который стал достойной кульминацией большого сражения.

В нем долго никуда не исчезали признаки готовности «Сиэтла» продолжить свой нежданный прорыв. Вратарь Филипп Грубауэр, вдруг раскрывшийся в этом play-off по-новому, стоял неприступной скалой — ни единого нервного движения. И удача всегда была на его стороне, как, например, в эпизоде, когда защитник Миро Хейсканен все-таки пробил немца, но шайба стукнулась в штангу.

А еще игроки «Сиэтла» демонстрировали фантастическую способность закрывать своими телами чужие броски. Заблокированных за стартовый период набралась чертова дюжина. Четыре из них оказались в активе Адама Ларссона, который, судя по его невозмутимой реакции после этих жестких попаданий, обрел свойства Терминатора.

В общем, все было жутко похоже на то, что творилось в недавнем седьмом матче «Сиэтла» с «Колорадо».

И тот, кто хорошо его помнил, мог легко представить, что должно произойти дальше: потерпев, гости кольнут оппонентов так, что мало тем не покажется, так, что вскоре они горько будут жалеть об упущенных ранее шансах.

Но сценарий оказался совершенно иным, а наставник «Далласа» Пит Дебур подтвердил, что мало кто лучше него умеет готовить свои команды к седьмым матчам. Их в карьере Дебура было семь с разными клубами. И все он умудрился выиграть.

Так вот, «Даллас», не обращая внимания на неудачи, гнул свою линию и во втором периоде дождался наконец грубой ошибки противника. Джеми Олексяк возле синей линии подарил шайбу Ропе Хинцу, а «горячий» весной финский форвард расстрелял Грубауэра, забив уже девятый гол в play-off. Больше — 13 — только у Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс», но он уже вылетел из Кубка Стэнли.

А в заключительном периоде хозяева дожали «Сиэтл» благодаря двум хоккеистам разных поколений. 34-летнего российского ветерана Евгения Дадонова «Даллас» приобрел у «Монреаль Канадиенс» перед финишем регулярного чемпионата, и тот совсем недурно заиграл в этой команде. В седьмом матче серии с «Сиэтлом» Дадонов классно разобрался в непростой ситуации. Он сильно запустил шайбу в чужую зону. Та стукнулась о задний борт, но проброса не случилось, потому что россиянин, конечно, заранее увидел, что его разогнавшийся партнер поспеет к ней раньше всех.

Партнером был Уайатт Джонстон, новичок НХЛ, которому накануне исполнилось 20 лет и который, адаптируясь к взрослому хоккею и взрослой жизни, живет в семье «динозавра» «Далласа» Джо Павелски. В том моменте Джонстон распорядился хитрым пасом Дадонова изумительно, так, словно провел в лиге не сезон, а целый десяток сезонов. Он очутился перед воротами Грубауэра и внезапно запустил шайбу с неудобной руки над плечом голкипера в едва приоткрытую ближнюю девятку — трюк сложный, особенно учитывая важность момента.

В концовке «Сиэтл» давил, а Оливер Бьоркстранд даже отыграл один гол. Но времени, чтобы спастись, у гостей после него уже не осталось.

Так «Даллас» последним проник в полуфинал play-off, в котором встретится с выкинувшим «Эдмонтон» «Вегас Голден Найтс». Этот клуб прекрасно знаком Дебуру: ведь именно его он тренировал два с половиной сезона перед тем, как летом 2022 года появился в команде из Техаса. Другую пару полуфиналистов составили «Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерс». Серии стартуют в конце текущей недели.

Алексей Доспехов