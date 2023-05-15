Звезды «Эдмонтона» проигрались «Вегасу»

Первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конференции стал «Вегас Голден Найтс». С «Эдмонтон Ойлерс», напрасно полагавшимся на свой супердуэт форвардов из Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, он расправился в шести матчах. Точку в четвертьфинальной серии «Вегас» поставил, выиграв у «Эдмонтона» на чужой площадке со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Вегаса» Жонатан Маршессо (справа) забросил три шайбы в ворота «Эдмонтона», в первых двух случаях ему ассистировал российский нападающий Иван Барбашев

Фото: Jason Franson / The Canadian Press / AP Форвард «Вегаса» Жонатан Маршессо (справа) забросил три шайбы в ворота «Эдмонтона», в первых двух случаях ему ассистировал российский нападающий Иван Барбашев

Фото: Jason Franson / The Canadian Press / AP

Эта четвертьфинальная серия была классической историей о противостоянии коллективного и индивидуального, которое складывается по-разному. На сей раз верх взяло коллективное.

«Эдмонтон» — команда, скроенная по довольно привычному для НХЛ паттерну, вокруг суперзвезд.

Их, строго говоря, лишь две, но калибр этих хоккеистов таков, что, бывает, кажется, будто каждый стоит десятерых. Речь, естественно, о форвардах Конноре Макдэвиде и Леоне Драйзайтле, иногда играющих в разных звеньях, иногда вместе. В регулярном первенстве тандем на двоих набрал невероятную сумму в 281 очко, в play-off тоже в смысле статистики был бесподобен — 38 баллов и 21 гол. В общем, адская смесь, обеспечивающая в том числе убийственную реализацию большинства с эффективностью под 50 процентов.

«Вегас» — команда с иной, что ли, структурой. Она ровная и глубокая, такая, в которой в любой момент может выстрелить чуть ли не любой игрок основы и которая берет не столько специфическими талантами отдельных персонажей, сколько коллективной игрой, все время выдвигающей кого-то на первый план — то Джека Айкела, то Марка Стоуна, то Чандлера Стивенсона, то Жонатана Маршессо, то Вильяма Карлссона, то Райлли Смита, а часто и приобретенного на излете зимы у «Сент-Луис Блюз» россиянина Ивана Барбашева: в шестом матче он, допустим, сделал две результативные передачи. По похожему принципу был устроен «Лос-Анджелес Кингс», который «Эдмонтон» прошел в стартовом раунде, укрепив репутацию клуба, готового благодаря паре своих исполинов охотиться за Кубком Стэнли. Но с «Вегасом», более плотным, чем калифорнийцы, все оказалось куда сложнее.

Основные составляющие его успеха выделить очень легко. Ну, скажем, понятно, что нужно было справиться с Макдэвидом и Драйзайтлем. С канадцем получилось, скажем так, отчасти. В серии он добыл десять баллов, но это в основном баллы, набранные как раз при игре в большинстве. В равных составах их в его активе оказалось всего три, и это можно считать достижением соперников. Немца «Вегасу» удалось надежно стреножить после его взрыва в первых двух матчах, в которых Драйзайтль забросил шесть шайб. После этого он ворота уже не поражал, что по меркам такого форварда — длиннющая дистанция.

В ситуации же, когда Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не так продуктивны, как обычно, наружу выползли, словно кроты, распуганные шлангом матерого огородника, все слабости «Эдмонтона», мешавшие все же причислять его к бесспорным кубковым фаворитам. Молодой вратарь Стюарт Скиннер «плыл» постоянно, и тренеру Джею Вудкрофту сразу в трех играх — третьей, пятой и шестой — пришлось усаживать его на скамейку запасных в разгар сражения. Защитники были небезупречны, а «нижним» звеньям нередко доставалось скромненькое игровое время, за которое, как ни старайся, не успеешь себя показать.

С балансом у «Вегаса» дела обстояли на порядок лучше.

Вратарская позиция, например, после травмы Лорана Броссуа и его замены на Эйдина Хилла нисколько не просела. Защитники выполняли свои функции на отлично. А вклад в создание для «Эдмонтона» трудностей оборонительного характера вносили все четыре звена нападения. В шестой игре даже вопрос с убийственным канадским большинством «Вегас» решил благодаря дисциплине: хозяева заработали его всего однажды.

Ну и к этому надо добавить, видимо, все же честно заслуженную им приличную порцию везения в этом матче. Во втором периоде Маршессо, переламывая непростой ход игры («Эдмонтон» вел в счете), забил ему трижды подряд. В первых двух случаях — после настолько удачных, настолько удобных отскоков, что иной активный форвард за целый год и одного-единственного такого не дождется.

В полуфинале «Вегас» встретится с победителем пары «Даллас Старс»—«Сиэтл Кракен». В нем поздно ночью по московскому времени состоялся решающий, седьмой матч. В финале Восточной конференции сыграют «Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерс».

Алексей Доспехов