«Каролина» первая

Первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли стала «Каролина Харрикейнс». Четвертьфинальную серию до четырех побед у «Нью-Джерси Девилс» «Каролина», несмотря на травмы нескольких лидеров, выиграла очень убедительно — в пяти матчах. Правда, победу в пятом — 3:2 в овертайме — она вырвала даже не с трудом, а почти что чудом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Противоборство защитника «Нью-Джерси» Джона Марино (№6) и нападающего «Каролины» Сета Джарвиса (№24)

Фото: Reuters Противоборство защитника «Нью-Джерси» Джона Марино (№6) и нападающего «Каролины» Сета Джарвиса (№24)

Фото: Reuters

Выход в полуфинал play-off клуба, который был одним из лучших в регулярном чемпионате и финишировал на верхней строчке таблицы своего сильного дивизиона Метрополитен, клуба, игра которого считается чуть ли не эталоном хоккейного коллективизма, вроде бы не тянет на событие. Но все-таки кое-что нынешний успех «Каролины» превращает в событие не совсем рядовое.

Командой с очень узнаваемым — плотным, темповым, эффективным — стилем она стала на самом деле довольно давно. Но в предыдущие два сезона эти достоинства и прекрасные показатели в «регулярке» отказывались трансформироваться в по-настоящему серьезные достижения в кубковой стадии. «Каролина» дважды подряд срезалась во втором раунде: сначала — на «Тампа-Бей Лайтнинг», затем — на «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь клуб наконец преодолел барьер. Причем преодолел уверенно: «Нью-Йорк Айлендерс» он выбил в шести матчах, «Нью-Джерси» — в пяти. По меркам НХЛ с ее высочайшим уровнем конкуренции график просто великолепный, по сути, фаворитский.

Штука в том, что прорыв случился именно тогда, когда обстоятельства были против «Каролины».

Еще перед сезоном тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия — получил Макс Пачиоретти, который должен был, по идее, играть в ее ведущем звене нападения. Пачиоретти пытался вернуться на лед в январе, но ничего хорошего из этого не вышло — снова надолго отправился на лечение. Затем, уже в марте, то есть под занавес регулярного первенства, повреждение колена отправило на больничную койку Андрея Свечникова. А россиянин входил в число наиболее острых и продуктивных форвардов «Каролины». Наконец, уже в серии с «Айлендерс» выбыл Теуво Терявяйнен, еще один значимый для ее линии атаки игрок.

Иными словами, в разгар play-off «Каролина» осталась сразу без трех форвардов из сильнейших звеньев. Такие потери были бы ударом для любого клуба. Но про «Каролину» надо знать, что вообще-то нападение и так выглядело ее относительно слабым звеном. С защитниками все в полном порядке, а вот впереди — дефицит по-настоящему ярких фигур. Себастьян Ахо, Мартин Нечас — классные игроки, но все-таки не из тех, кого, например, ждешь в топ-десять бомбардирской иерархии. А тут еще добавилось проблем.

Однако, как выяснилось, отлаженная структура «Каролины» слишком устойчива, чтобы даже такие неприятности ее ломали. Команда сохранила цепкость и темп, оборона работала, успевая помогать атаке, а в нужные моменты выстреливали не очень заметные, но в play-off поднявшиеся над собой персонажи, такие как Джордан Мартинук или Йеспер Фаст.

В противостоянии с «Нью-Джерси», который до этого справился с напичканным доверху звездами разного калибра «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина» допустила всего один срыв.

Выиграв два первых матча с общим счетом 11:2, в третьем она потерпела странное поражение — 4:8. Но оно оказалось разовым затмением. В следующей игре «Каролина» снова добилась разгромной победы — 6:1, а затем на своей площадке серию завершила.

Впрочем, нужно признать, что в пятом матче многое решил не уровень игры «Каролины», а везение. С ним у нее все было в полном порядке. Тут не стоит акцентировать внимание на том количестве бросков в исполнении игроков «Нью-Джерси», что пришлись в створ ворот хозяев. Их было не так много для матча, растянувшегося практически на три с половиной периода,— 29. Имеют значение прежде всего броски, не вошедшие в этот список. Гости нередко мазали из убойных позиций, а Тимо Майер однажды умудрился не попасть в абсолютно пустые ворота, находившиеся примерно в метре от него.

Так что, дважды отыгравшись, «Каролина» дотянула до овертайма, а в нем защитник «Нью-Джерси» Йонас Зигенталер допустил роковую ошибку, выбросив шайбу из своей зоны за пределы площадки через борт. Такое в хоккее карается двумя минутами штрафа, и хозяева большинство использовали, когда Фаст подставился под запущенную Йеспери Котканиеми шайбу и заставил ее срикошетить в сетку.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары, состоящей из «Торонто Мейпл Лифс» и «Флорида Пантерс». В нем перед игравшимся ночью по московскому времени пятым матчем со счетом 3:1 вела «Флорида».

Алексей Доспехов