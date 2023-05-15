ЦСКА собрал медальный комплект

ЦСКА обыграл «Зенит» в пятом матче серии за третье место со счетом 82:79 и завоевал бронзовые награды чемпионата Единой лиги ВТБ. Правда, в любом случае результат нынешнего сезона для них худший за все время выступлений в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В год столетия ЦСКА Эмил Райкович привел армейских баскетболистов к третьему месту в Единой лиге ВТБ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В год столетия ЦСКА Эмил Райкович привел армейских баскетболистов к третьему месту в Единой лиге ВТБ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Прошлогоднее противостояние ЦСКА и «Зенита» в финальной серии play-off получилось настолько высококлассным, что многие болельщики наверняка ждали его повторения и в сезоне нынешнем. Победа «вечно третьего» «Зенита» над ЦСКА в зубодробительной, первой в истории лиги семиматчевой серии, по ходу которой петербуржцы поднялись со счета 1:3, что и говорить, произвела впечатление. ЦСКА после такой осечки требовался реванш. И весь сезон-2022/23 армейцы к нему очень уверенно шли. Но на пути в полуфинале у них встал очень уж бодрый «Локомотив-Кубань». В итоге подопечные Эмила Райковича оказались в утешительной серии за третье место. Там же обнаружился «Зенит», которому немного не хватило, чтобы пройти УНИКС. В результате шанс на реванш армейцы все же получили, но не тот, на который рассчитывали. Да и «Зенит» явно предпочел бы пересечься с ЦСКА в битве за титул. Так что были опасения, что обе команды противостояние за третье место воспримут не слишком серьезно и бронзовая серия превратится в игру дублей.

На деле же битва столиц, если говорить именно о качестве игры, почти ничего от того, что на кону в ней стояло не золото, а только бронза, не потеряла. Она даже развивалась почти по тому же сценарию, что и противостояние за титул год назад.

Тогда ЦСКА повел в серии 3:1 и, казалось, уже сломал соперника. Но «Зенит» выдал мощную серию из трех побед и оформил чемпионство. Причем решающий матч петербуржцы выиграли в Москве. Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль, отвечая на вопрос о схожести ситуаций год назад и сейчас, отмечал, что события годичной давности с нынешними сравнивать не стоит, что ситуация совершенно иная. Но как бы ни хотел испанский специалист, а от сравнений уйти было сложно.

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Пятый матч серии ставил перед «Зенитом» предельно простую задачу, суть которой определяется формулой «победа или смерть». Год назад попадание в режим, когда отступать некуда, на команду Паскуаля подействовало бодряще. В этот же раз гости начали важнейший матч так, словно уже устали от длинного сезона и подсознательно были не прочь, чтобы он уже быстрее закончился. Первое очко с игры «Зенит» забросил почти через четыре минуты после начала матча. Но при этом команда Паскуаля выглядела неважно еще и в обороне. ЦСКА же, не делая ничего особенного, стандартно задействуя Каспера Уэйра, Николу Милутинова, Самсона Руженцева, спокойно набирал очки и без особых усилий оторвался на десять очков.

В ответ Паскуаль тасовал состав, делал замены пачками и наконец вроде бы нашел нужное сочетание с двумя большими — Артем Клименко и Адриен Моэрман заметно улучшили игру «Зенита». В моменте он не только отставание ликвидировал, но даже вперед вырвался.

А тут еще Калеб Хоумсли наконец стал попадать с дистанции. Ход игры это не переломило, но совершенно точно его выравняло. А в финальной четверти у «Зенита» дальние броски все-таки стали получаться не эпизодически, а сериями. За две минуты Андрей Зубков, Трент Фрейзер и Тома Эртель попали с дистанции, и уже гости вырвались вперед с отрывом в восемь очков. Тут уже Райковичу нужно было как-то реагировать.

В такой момент наставнику ЦСКА очень пригодился бы Алексей Швед, но он, напомним, не играет из-за повреждений, полученных в результате совершенного на него хулиганского нападения. Правда, на трибунах Швед сегодня все же присутствовал. Впрочем, и без него у Райковича нашлись ресурсы, позволившие перевести матч в концовку. За полминуты до сирены Фрейзер реализовал два штрафных и вывел «Зенит» в «плюс один» — 79:78. ЦСКА ответил точным броском Деяна Давидоваца, который фактически и решил исход матча. У «Зенита» еще оставалось время, но ничего полезного гости сделать уже не смогли.

Армейцы победили со счетом 82:79, выиграли серию и завоевали бронзовые награды первенства. Таких у них еще не было. За все время выступлений в Единой лиге ВТБ ЦСКА ниже второго места не опускался.

Александр Петров