«Не так много у нас шедевров»

В РПЦ пообещали хранить шедевры изобразительного искусства, так как это предписано музейными работниками. Речь, в частности, идет о знаменитой «Троице» Андрея Рублева. Ранее указом президента Владимира Путина икона была передана Русской православной церкви. Сейчас она находится в Третьяковской галерее, причем искусствоведы до последнего не знали, что шедевр переезжает сначала в храм Христа Спасителя, затем в Троице-Сергиеву лавру. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает решение о передаче иконы РПЦ спорным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ответ на «многочисленные просьбы верующих» президент принял решение о передаче всенародного достояния — иконы Святой Троицы Андрея Рублева — Русской православной церкви. Год она будет выставляться в храме Христа спасителя, затем переедет в Сергиев Посад, в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Наверное, все знают, но все-таки нужно напомнить, что речь идет о самой известной работе прославленного иконописца XV века. Изначально она находилось в выше указанном Троицком соборе, но в 1929 году советская власть передала икону в Государственную Третьяковскую галерею. И вот она возвращается обратно.

В музее, понятно, есть озабоченности: шедевр должен храниться в особых условиях с соблюдением температурного режима, и не факт, что все это будет обеспечено в соборе. Впрочем, сказать хочется не об этом. Подобное далеко не суть проблемы, хотя и важная деталь.

В первую очередь нужно согласиться справедливости ради — икона должна быть там, где есть возможность перед ней молиться, верующим таковую нужно предоставить. Тем не менее как-то не особо известно, чтобы были бы массовые требования вернуть шедевр церкви, как-то тихо шел этот процесс.

Во-вторых, национальное достояние должно быть доступно абсолютно всем, в том числе и представителям других конфессий, и, даже страшно подумать, атеистам, и многочисленным туристам, в том числе иностранным. В храм пойдет не каждый, тем более придется ехать почти за 70 км от российской столицы. И, собственно, далекие от религии люди помешают верующим, что посещают Троицкий собор. Это вызывает как минимум раздражение, что в целом плохо.

Мы тут не защищаем большевиков и не одобряем их деятельность, но лозунг «Искусство для народа» не лишен логики. При этом нужно его дополнить — для всего народа. Еще раз, в музей, тем более такой, как Государственная Третьяковская галерея, ходят если не все, то многие. А вот в храм придет далеко не каждый. И спросили не всех, а только верующих, а достояние, опять же, национальное, то есть всенародное.

В итоге получается так, что просили вернуть икону верующие, а лишили шедевра как бы всех.

Теперь от частного к общему: иногда так кажется, что народ у нас как-то не принято особо спрашивать. Есть политическая, экономическая и иная целесообразность, значит, так тому и быть. И даже такие мелочи, как необходимый уход за шедевром, в расчет не берутся, по крайней мере, так может показаться.

Ну и наконец, «Троица» Андрея Рублева — одна из главных духовных ценностей России, она должна быть максимально общедоступной, это в законе, кстати, прописано. Есть небольшой повод для беспокойства: нет так много у нас шедевров, и новых Рублевых не наблюдается почему-то.

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