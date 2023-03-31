Хочешь Минска — готовься к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию страны. И моментально перешел границы своей республики, призвав к переговорам по Украине сейчас и без предварительных условий. Выступив за мир, он при этом пригрозил российским стратегическим ядерным оружием внешним силам, которые уличил в стремлении взорвать Белоруссию «изнутри и извне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил слушателей, что сейчас «на горизонте маячит Третья мировая с ядерными пожарами»

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил слушателей, что сейчас «на горизонте маячит Третья мировая с ядерными пожарами»

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Со своими ежегодными посланиями к народу Александр Лукашенко по традиции выступает, когда захочет. В 2019 году он выступил в апреле. В той речи белорусского лидера международная повестка была далеко не на первом месте — после вопросов индустриализации, растениеводства, животноводства, спорта и так далее.

В 2020 году свое послание Александр Лукашенко зачитал в августе. Тогда в центре внимания была пандемия коронавируса, а отношения Белоруссии с Западом еще не были доведены до состояния их отсутствия, чем господин Лукашенко гордился. «И Россия боится нас потерять — ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга»,— излучал тогда многовекторность белорусский президент.

В 2021 году белорусский лидер с посланием не выступал, но на программную речь вполне тянул его доклад на Всебелорусском народном собрании в феврале.

Тогда, после горячего протестного лета и осени 2020-го, господин Лукашенко констатировал: «Беларусь подверглась жестокой атаке извне». Ну и дальше связи с Западом одна за одной обрывались, а конфликты только множились.

В прошлом году Александр Лукашенко выступил с посланием в январе. И там уже о международном положении он говорил много. «По сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности, либо дальнейшая эскалация и новая мировая война»,— предупредил господин Лукашенко 28 января 2022 года. Россия и США тогда еще обсуждали друг с другом тему предоставления Москве гарантий безопасности, которых она ультимативно потребовала от Вашингтона и Запада в целом. Но, как известно, договориться ни о чем не удалось.

В нынешнем послании господин Лукашенко еще больше внимания уделил международному положению. Но сначала похвалил тех, кто собрался его послушать в огромном зале Дворца независимости: «За этим залом сегодня наблюдают миллионы, миллионы глаз. В этом зале сегодня сосредоточены большие умы нашего человечества».

Президент таким образом сразу дал понять, что не стоит недооценивать положение Белоруссии в мире, равно как и ее положение в войне. Оба состояния — война и мир — переплелись в речи белорусского лидера. Комментируя ситуацию в соседней Украине, господин Лукашенко выдал цифру, которая еще нигде не фигурировала. «Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война “до последнего украинца”, в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами»,— сообщил Александр Лукашенко. Он задался вопросом: «Разве народу Украины не нужен мир?» И сам же ответил: «Но кому интересно мнение этого народа. Вот вам и вся незалежность».

Господин Лукашенко сообщил, что пытался помирить Москву и Киев: «Я как собачонка бегал от одного президента к другому, мне было важно остановить войну».

Но недовольство он выражал только украинским президентом Владимиром Зеленским: «Народ с тебя спросит, почему ты не предотвратил войну. Гибнут те, кто не должен погибать. Их родственники спросят».

По его словам, начать переговоры надо «именно сейчас, а не позже». Потому что «на горизонте замаячила Третья мировая с ядерными пожарами»: «Вопрос один: что делать? Все вы понимаете и знаете: путь один — переговоры. Переговоры без предварительных условий!» «Я всегда просил, умолял: сейчас, сейчас, а не завтра»,— настаивал на немедленных переговорах Александр Лукашенко.

При этом, заявил он, если на Западе в очередной раз попытаются использовать паузу в боевых действиях для усиления своих позиций обманом, то Россия будет просто обязана задействовать всю свою мощь для предотвращения эскалации конфликта. «И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран — все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение в Украину или с другой стороны, со стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке»,— сказал господин Лукашенко. Прозвучало так, что все перечисленное можно пустить в ход и против России.

На проблемах безопасности Белоруссии президент страны остановился отдельно. Они, по его словам, во-первых, существуют, а во-вторых, виноват в них Запад. Соседняя Польша перевооружается, и это Александра Лукашенко беспокоит. «Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому — бандитов, которых не жалко»,— отметил белорусский президент. И перечислил то, что в ближайшее время получит армия соседней страны: 366 танков Abrams, 1 тыс. южнокорейских танков «Черная пантера» (180 единиц будут поставлены, оставшиеся 820 произведут на территории Польши.— “Ъ”), 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО Himars и другое вооружение.

Чтобы защититься, Александр Лукашенко готов разместить в своей стране не только российское тактическое ядерное оружие, но и стратегическое.

«Надо будет, мы с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”) решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы»,— пообещал белорусский лидер.

Этой фразой он вписал себя в заголовки новостей, а заодно добавил новую тему для обсуждения в Совбезе ООН, который 31 марта собрался, чтобы обсудить вопрос размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Владимир Соловьев