В Киеве произошли взрывы

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога, следует из официальной карты оповещения. Местные СМИ сообщают о громких взрывах в Киеве.

О последствиях взрывов не сообщается. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о работе средств противовоздушной обороны.

В ночь с 13 на 14 мая на Украине произошла серия взрыва в нескольких городах. Тогда воздушная тревога также была объявлена по всей стране. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Тернополе и Херсоне, который находится под контролем украинских войск.