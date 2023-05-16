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Коммерсантъ FM
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В Киеве произошли взрывы

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога, следует из официальной карты оповещения. Местные СМИ сообщают о громких взрывах в Киеве.

О последствиях взрывов не сообщается. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о работе средств противовоздушной обороны.

В ночь с 13 на 14 мая на Украине произошла серия взрыва в нескольких городах. Тогда воздушная тревога также была объявлена по всей стране. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Тернополе и Херсоне, который находится под контролем украинских войск.

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