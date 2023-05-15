Баскетболист ЦСКА Швед сообщил о планах продолжить карьеру после избиения

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед сообщил, что продолжит игровую карьеру. В начале мая он был избит, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Баскетболиста выписали из больницы 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу»,— сообщил Швед ТАСС. Сегодня, 15 мая, он посетил пятый матч серии за бронзу Единой лиги ВТБ ЦСКА.

В ночь на 2 мая на Алексея Шведа напали на выходе из московского ресторана на Большой Никитской улице. 5 мая Пресненский суд арестовал троих обвиняемых по этому делу — Глеба Писарева, Князя Амирасланова и его 17-летнего брата. 6 мая под стражу заключили четвертого фигуранта. Им предъявлено обвинение в хулиганстве (п. «д». ч. 2 ст. 111 УК РФ) и умышленном причинении вреда (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии нападавших, инцидент спровоцировала жена Шведа, оскорбившая их по национальному признаку. Сам баскетболист и его спутники заявили, что подозреваемые искали любой повод, чтобы начать драку.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Вред здоровью ЦСКА».

Лусине Баласян