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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал троих избивших баскетболиста Шведа

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 2 июля троих обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Все трое признали вину и просили об иной мере пресечения.

2 мая неизвестные напали на Алексея Шведа возле ресторана на улице Большая Никитская. В результате спортсмена доставили в клинику, где диагностировали у него переломы свода и основания черепа, ушиб мозга, внутричерепное кровоизлияние и частичную потерю памяти.

Нападавших задержали 3 мая, ими оказались трое молодых людей 17–20 лет. По их версии, инцидент спровоцировала жена господина Шведа, оскорбившая их по национальному признаку. При этом сам баскетболист и его спутники утверждают, что именно подозреваемые искали любой повод, чтобы начать драку. Сегодня, 5 мая, задержанным предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Защитник ЦСКА не защитился».

Григорий Лейба

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