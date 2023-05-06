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Суд арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Шведа

Пресненский суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого в нападении ночью 2 мая у ресторана на ул. Большая Никитская на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. По данным столичной прокуратуры, именно его действия привели к тяжелым травмам спортсмена. Обвиняемый 1992 года рождения попытался вылететь за рубеж, его задержали в международном аэропорту Жуковский.

Фото: Прокуратура Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Мужчине предъявлено обвинение по п. «д». ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам группой лиц).

«Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая именно обвиняемый 1992 года рождения, совершая совместно с тремя сообщниками, в том числе несовершеннолетним, хулиганские действия, причинил защитнику баскетбольной команды ЦСКА телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью»,— сообщает ведомство. Вину мужчина не признал, от дачи показаний отказался.

Троих нападавших — молодых людей 17–20 лет — задержали 3 мая. По их версии, инцидент спровоцировала жена Шведа, оскорбившая их по национальному признаку. Сам баскетболист и его спутники заявили, что подозреваемые искали любой повод, чтобы начать драку. Вчера, 5 мая, суд арестовал троих фигурантов, сегодня стало известно о задержании четвертого подозреваемого.

Подробнее о происшествии читайте в публикации «Ъ» «Вред здоровью ЦСКА».

Мария Федотова

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