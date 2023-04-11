Не все аварийные комиссары одинаково полезны

Общественная палата (ОП) будет искать решение для проблемы «аварийных» мошенников. Они приезжают на место ДТП, представляются «аварийными комиссарами» и обманом уговаривают потерпевших передать им право получить деньги со страховой компании, оставляя в итоге водителей без возмещения и ремонта. Проблема существует не первый год, но в последнее время число таких случаев участилось, заявляют эксперты ОП и страховщики. К поиску решений готовы подключиться Минюст и ЦБ, но конкретного рецепта у них пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водителям надо опасаться не только аварии, но и последствий ее устранения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Водителям надо опасаться не только аварии, но и последствий ее устранения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вчера в ОП обсуждалась распространенная схема автомошенничества, с которой сталкиваются водители в крупных городах. Автомобилистка из Санкт-Петербурга Мария Аксенова рассказала, как год назад попала в аварию и вызвала ГИБДД. Приехавший на место аварийный комиссар долго оформлял документы, фотографировал место аварии, а затем предложил подписать нужные бумаги. Впоследствии оказалось, что это был договор цессии, который передал некой компании право автомобилистки взыскивать возмещение по ОСАГО. Так мошенники получили деньги со страховой за Марию Аксенову, которая узнала об этом уже постфактум, оставшись без средств и с разбитой машиной. Похожий случай произошел с водителем Тимофеем Чистовым: «аварийные комиссары» подъехали на машине с бело-лунными спецсигналами и уговорили его подписать договор о передаче права направлять извещение о ДТП в страховую. На самом деле это тоже был договор цессии, по которому «комиссар» получил деньги. Как выяснилось, водители либо не вчитывались толком, что именно они подписывали, либо подпись ставилась на бланке, который потом делали последним листом договора цессии.

Точной статистики таких случаев не существует, но их «сотни тысяч», сказал вчера вице-президент «Альфастрахования» Алексей Артамонов. «Есть целая армия людей, которые каким-то образом получают информацию об авариях и быстро направляют туда людей,— рассказал он.— В некоторых регионах мошенники заранее договариваются с таксистами, чтобы те звонили в некую "диспетчерскую" и сообщали о случившемся на дорогах». Господин Артамонов признался, что страховщикам не очень понятно, как с этим бороться, кроме как повышением юридической грамотности водителей. Впрочем, можно внести в закон об ОСАГО поправку об обязательном нотариальном заверении договоров цессии по «автогражданке», считает он.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышев рассказал, что аферисты в последнее время «активизировались»: много случаев зафиксировано в Москве, Волгограде, в южных регионах. Полиция, по его словам, неохотно работает с такими случаями, поскольку формально договор подписан добровольно и прямых нарушений закона нет. Он поддержал идею нотариального заверения договора цессии.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предложила разработать технологию, позволяющую гражданам отслеживать, как кто-то от их имени пытается получить выплату в страховой — например, через портал госуслуг. А гендиректор Сибирской ассоциации аварийных комиссаров Оксана Костицкая предложила законодательно определить термин «аварийный комиссар» и соответствующие права и обязанности.

Напомним, что данного термина юридически не существует. И хотя само понятие знакомо многим водителям, сейчас на дорогах существует несколько видов аварийных комиссаров с совершенно различным функционалом. Во-первых, служба с названием «Аварийные комиссары» есть у госкомпании «Автодор»: это специальные сотрудники, которые помогают быстро убрать с дороги поврежденный транспорт или устранить мелкую поломку (бесплатная услуга для пользователей платных трасс). Второй вид комиссаров — это представители страховщиков, которые по звонку клиента выезжают на место ДТП для помощи в оформлении документов (как правило, при страховых случаях по каско). Третий — это существующие в ряде городов коммерческие службы, которые выезжают по звонку водителя, помогая оформить аварию без ГИБДД через европротокол.

Замначальника отдела Минюста Владимир Мурашин согласился, что «данную тему надо как-то подсветить в законодательстве, ввести регулятивные нормы о статусе аварийных комиссаров», как и вести «просветительскую работу» с населением. Решение проблемы ищется уже не первый раз, отметила начальник управления регулирования деятельности на рынке страхования ЦБ Ольга Шелепнева. Случаи, когда потерпевшему в ДТП обманом навязывают договор цессии (в том числе подменой листов), относятся к мошенничеству, считает она: возможно, здесь стоит подумать об уголовной ответственности. Госпожа Шелепнева рассказала, что ЦБ в свое время предлагал создать некий реестр аварийных комиссаров, но правительство эту идею не поддержало.

Опрошенные “Ъ” эксперты предлагают другие способы решения проблемы. Чтобы исключить мошенничество, выплату по ОСАГО должен получать только страхователь, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько предлагает прописать в законе право потерпевшего на односторонний отказ от договора цессии, если он по нему ничего не получил. «Именно так обычно и бывает — взамен уступленного права обещают ремонт автомобиля. Который потом, естественно, никто не делает»,— пояснил он “Ъ”. Второй вариант — ограничить возможность получения возмещения по договору цессии. Например, только с подтверждением согласия потерпевшего, выраженного непосредственно страховщику. «И еще надо бы разобраться, откуда эти люди оперативно получают информацию о ДТП и почему приезжают быстрее полиции»,— добавил господин Радько.

Иван Буранов