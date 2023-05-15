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Коммерсантъ FM
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Туры разлетаются

С чем связано увеличение спроса на поездки в Европу

Россияне все чаще покупают путевки на европейские курорты. Речь идет в первую очередь о Греции, Кипре, Черногории, Италии и Испании. Спрос на них вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Об этом Forbes рассказали туроператоры и подтвердили собеседники “Ъ FM”. Игроки рынка смогли расширить полетные программы, в частности, пересадку теперь предлагают не только в Турции или Армении, но также в Египте или Кувейте. Также эксперты, опрошенные “Ъ FM”, отмечают высокий отложенный спрос — попасть на европейские курорты было сложно последние три года. Кроме того, туристы устали от Турции, говорят собеседники Forbes.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сейчас цены на отдых на Кипре выше, чем до пандемии, однако найти бюджетные варианты все еще возможно, рассказала руководитель пресс-службы оператора Fun&Sun Ольга Иванова: «Мы видим колоссальный рост спроса на Кипр, но здесь нужно сделать оговорку, что в прошлом году, так как ряд стран ввел ограничения в отношении России, мы его не предлагали организованным туристам. Запросы были единичные. До пандемии мы отправляли туда более 200 тыс. туристов в год, сейчас объемы несопоставимые. У нас в планах отправить порядка 8 тыс. путешественников.

Какие варианты в Турции выбирают состоятельные путешественники

В допандемическое время мы летали на чартерах, и цены были абсолютно другие. В 2019 году у нас средний чек недельного тура на двоих был порядка 72 тыс. руб., теперь — 190 тыс. руб. Если бронировать туры на Кипр, мы видим и достаточно привлекательную стоимость. Например, если говорить о ближайшем вылете, то в отель "две звезды" можно поехать за 38 тыс. руб. за человека на 12 ночей, 7 ночей в четырехзвездном отеле обойдутся в 54 тыс. руб. и выше на одного».

За двухнедельный отдых в отеле «пять звезд» на Кипре семье из четырех человек придется отдать более чем 700 тыс. руб. Неделя в Греции на двоих в середине июля в гостинице «четыре звезды» обойдется более чем в 200 тыс. руб. При этом большие семьи сейчас выбирают долгий отдых в Европе, отметил зампред совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко:

«В основном перелеты идут через Турцию — в первую очередь через Стамбул. Есть способ добраться в Грецию, например, самолетом через Турцию, а потом на пароме, потому что там ехать рядом.

Есть достаточно экзотические варианты, допустим, предлагают перелет через арабские страны. Этот путь довольно длинный, не слишком удобный, но не очень дорогой.

В частности, в Черногорию предлагают лететь чуть ли не через Катар. С учетом того, что стоимость перелета через Стамбул, как правило, сразу начинаются где-то от 70-80 тыс. и выше, то через более дальние ближневосточные страны можно улететь чуть дешевле — от 60-70 тыс. руб. Тем более что ряд авиакомпаний дает туроператорские тарифы, и цена получается достаточно интересной.

Но, к сожалению, такой маршрут занимает практически весь день. Минимум — 7-12 часов. У нас всегда был хороший спрос на длительный отдых в этих странах. Многие семьи выезжают на две-три недели и более. Такой длинный перелет их не пугает. Понятно, что мы говорим о сегменте достаточно дорогих туров, поскольку при таком перелете недорогие отели популярностью не пользуются».

Как пишет Forbes, охотнее всего шенгенские визы россиянам выдают консульства Франции, Италии, Испании и Греции. В некоторых случаях процесс можно полностью делегировать турагенту.

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Елена Иванова

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