Казахская нефть уплывает в Азербайджан

Казахстан начал наращивать танкерный флот для поставок своей нефти на экспорт в обход России через Азербайджан. Но из-за невозможности использования на Каспии больших судов и ограничений по приему высокосернистой нефти в нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан отгрузки туда не превысят 1,5 млн тонн в 2023 году и вряд ли будут больше 3 млн тонн в перспективе. Эксперты оценивают общие возможности диверсификации поставок нефти из Казахстана в 20–25 млн тонн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НМСК «Казмортрансфлот» Фото: НМСК «Казмортрансфлот»

«Казмортрансфлот» планирует в 2023 году закупить два нефтеналивных танкера для работы на Каспии дедвейтом по 8 тыс. тонн. Как сообщила казахстанская компания, поставщиком выступит Abu Dhabi Ports Company (ОАЭ). Таким образом, каспийский флот «Казмортрансфлота» увеличится до пяти судов. Сейчас ему принадлежат танкеры «Актау», «Астана» и «Алматы» дедвейтом по 12,4 тыс. тонн каждый. Перевозки по Каспийскому морю приходится осуществлять такими небольшими судами из-за малых глубин.

Новые танкеры необходимы Казахстану для диверсификации экспортных поставок, 80% которых сейчас идет через Россию. Транспортировка идет по двум трубопроводным маршрутам — по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийск (объем прокачки в 2022 году — 52,2 млн тонн) и через трубу Атырау—Самара и далее по российской территории в порт Усть-Луга (прокачка в 2022 году — 8,4 млн тонн). Но в прошлом году поставки через КТК несколько раз останавливались из-за ремонтов в Новороссийске, и Казахстан, с учетом текущей политической обстановки, стал активно искать альтернативные маршруты. Ключевым из них стал нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД), но везти нефть до него Казахстан вынужден танкерами по Каспию. В текущем году в рамках соглашения «Казмунайгаза» и азербайджанской SOCAR по этому направлению планируется направить 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз. В марте отгрузки составили 20 тыс. тонн, в апреле они должны вырасти до 125 тыс. тонн.

По словам источников “Ъ”, в правительстве Казахстана обсуждается вариант существенного наращивания поставок через БТД — до 20 млн тонн в год. Однако этому мешают долгосрочные контракты с КТК, в рамках которых действует правило «качай или плати», а также непривлекательная экономика транспортировки. Даже сейчас поставки через БТД дороже, чем через Новороссийск (до $100 за тонну против $38,4), а их наращивание требует инвестиций в расширение порта Актау, углубления дна на Каспии для более крупных танкеров и увеличения мощности самого БТД. Источники “Ъ” считают, что речь идет о «нескольких десятках миллиардов долларов». Часть собеседников “Ъ” уверяют, что даже западные участники КТК не намерены терять выгодных условий экспорта. Основные акционеры — «Транснефть» — 24%, «КТК Компани» — 7%, «Казмунайгаз» — 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V.— 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, а также BG Overseas Holdings Limited и Eni International N.A. N.V. S.ar.l.— по 2%.

Сам КТК, как заявлял заместитель гендиректора КТК-К (казахстанская структура консорциума) Кайргельды Кабылдин, не видит рисков для себя от появления альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти. По его словам, через БТД сейчас может поставляться до 3 млн тонн нефти из Казахстана с учетом ограничения в прокачке тенгизской нефти в связи с большим содержанием серы. По мнению господина Кабылдина, по всем альтернативным маршрутам, а также по направлениям на Махачкалу, Самару и через Баку на Батуми будет поставляться нефть, которая ранее не поставлялась через КТК. Собственную прокачку консорциум на 2023 год прогнозирует на уровне 66 млн тонн.

По расчетам Argus, общая мощность всех альтернативных направлений в обход России, в том числе на Китай, составляет 20–25 млн тонн в год. Там отмечают как дефицит трубопроводных и перевалочных мощностей в регионе, так и нехватку подвижного состава, а также высокие транспортные расходы. При этом с учетом прогнозируемого в перспективе роста добычи на Тенгизе на 12 млн тонн в год Астана продолжит активное снижение зависимости от транзита через РФ и будет наращивать поставки через БТД. Также в Argus ожидают повышения спроса со стороны Казахстана на железнодорожные цистерны с учетом дефицита собственного парка.

Ольга Мордюшенко