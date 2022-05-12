Наговорили на камеру

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Как стало известно “Ъ”, в Москве заключен под стражу Александр Лавров, экс-гендиректор медиахолдинга «Контент Юнион С. А.», объединяющего пакет популярных телеканалов — «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино», «Авто 24» и др. Он и еще один бывший топ-менеджер компании Анатолий Зяблицкий с осени прошлого года находились под домашним арестом в связи с обвинениями в особо крупном мошенничестве — обмане соучредителей холдинга, в результате чего последние понесли ущерб более чем на 3,5 млрд руб. Как оказалось, несмотря на наложенные судом ограничения, фигуранты продолжали общение между собой и свидетелями по делу и пользование интернетом, что послужило поводом для обращения представителей следствия в суд. Будут ли они просить также отправить в СИЗО второго обвиняемого, пока неясно.

Решение по ходатайству следователей СУ СКР по Северному округу Москвы, просивших ужесточить ранее избранную меру пресечения 40-летнему Александру Лаврову, принял между майскими праздниками судья Савеловского райсуда Николай Мазуров. Он согласился с доводами представителей следствия о том, что, находясь под домашним арестом с сентября прошлого года, обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нарушал наложенные на него ранее Преображенским райсудом ограничения и запреты. В частности, общался по телефону со свидетелями по делу, включая супругу второго фигуранта расследования Анатолия Зяблицкого, а также неоднократно выходил со своего ноутбука в интернет, где помимо прочего искал сайты с информацией о «финансово-экономической деятельности различных организаций». Основным доказательством стали результаты обыска, проведенного в квартире господина Лаврова еще в середине марта. Тогда были обнаружены и изъяты смартфон и ноутбук, в которых при осмотре нашлись следы выхода во всемирную паутину, пользования электронной почтой и т. д. Сам Александр Лавров и его адвокат настаивали, что никаких нарушений режима не было, а телефоном и компьютером пользовались родственники, проживающие вместе с обвиняемым. Впрочем, протоколы осмотра гаджетов показались суду более весомыми, и Александр Лавров был взят под стражу в зале суда — как минимум до 24 июня.

Его защитник Евгений Рубинштейн заявил “Ъ”, что решение Савеловского суда уже обжаловано как «абсолютно незаконное». «Суд не оценил ни особенностей уголовного дела, ни самих якобы имевших место нарушений»,— заявил адвокат. По его мнению, это «еще один способ оказать давление» на его подзащитного, который по-прежнему категорически отрицает свою вину, настаивая, что обычный гражданско-правовой спор искусственно переведен в уголовную плоскость, а все вменяемые ему якобы преступные факты были ранее подтверждены судебными решениями. Господин Рубинштейн также пояснил, что говорить о скором окончании расследования еще рано, так как следствие ожидает результатов оценочной экспертизы и ответа из Люксембурга на запрос об оказании правовой помощи.

Между тем представляющий сторону потерпевших адвокат Максим Божко пояснил: он и его доверители удовлетворены вынесенным решением. Обращение СКР в суд он назвал «закономерным», так как были обнаружены попытки воспрепятствовать ходу расследования и оказания давления на свидетелей.

Надо отметить, что это было уже второе заседание Савеловского суда по вопросу ужесточения меры пресечения для господ Зяблицкого и Лаврова. Первый раз следователи СКР обратились с соответствующим ходатайством спустя несколько дней после обыска у Александра Лаврова. Однако тогда суд не согласился с аргументами следствия. Представители прокуратуры написали апелляционное определение, и Мосгорсуд решение нижестоящей инстанции отменил, направив материалы на новое рассмотрение в ином составе суда. Пока неясно, будут ли следователи повторно просить отправить в СИЗО предполагаемого подельника Александра Лаврова Анатолия Зяблицкого. При этом в ближайшие дни в Мещанском райсуде Москвы должен начаться процесс по второму уголовному делу господина Зяблицкого по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Оно также касается «Контент Юнион С. А.» и связано с махинациями при заключении сделки купли-продажи акций, но расследовалось следователями полиции отдельно от дела о мошенничестве.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, Анатолий Зяблицкий и Александр Лавров были задержаны осенью прошлого года в рамках начатого еще в конце 2020 года расследования. В 2016 году «Контент Юнион С. А.» получил в ВТБ кредит на 672 млн руб., который предназначался для покупки АО «Телекомпания "Стрим"» у АФК «Система». Именно в этот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга, вместе с гендиректором Александром Лавровым убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить пакет его акций, почти 44%, а также еще одного акционера. Затем эти совладельцы после ряда махинаций просто утратили контроль над своим активом, который включал также здание и землю под ним в Первом Рижском переулке — уникальный технический медиакомплекс-телепорт, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами Москвы, телецентром «Останкино» и т. п. Общий ущерб признанные потерпевшими соучредители «Контент Юнион С. А.» оценивают в 3,5 млрд руб., включая порядка $8 млн вложенных в проект личных средств. Некоторое время назад, как сообщал “Ъ”, после ряда арбитражных процессов прежние владельцы медиахолдинга восстановили контроль над своими активами. Теперь, по словам их представителей, проводится аудит действий бывших топ-менеджеров для уточнения нанесенного ущерба, поиска выведенных средств и имущества и т. д.

Сергей Сергеев