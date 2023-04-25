Замглавы Минобороны Британии Хиппи: Лондон не обязан отслеживать применение ВСУ снарядов с ураном

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания направила Украине «тысячи комплектов» снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом он указал, что Лондон не обязан ликвидировать последствия их применения по завершении конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Хиппи

Фото: Kin Cheung / AP Джеймс Хиппи

Фото: Kin Cheung / AP

«У Великобритании нет обязательств по ликвидации последствий использования снарядов с обедненным ураном вооруженными силами Украины. Однако мы намерены помочь Украине выйти из военного конфликта безопасной, процветающей и свободной»,— приводится ответ замминистра обороны на соответствующий запрос, опубликованный на сайте британского парламента.

На вопрос о том, отслеживает ли Минобороны Великобритании, где применяются снаряды с обедненным ураном, Джеймс Хиппи ответил, что поставленные боеприпасы «теперь находятся под контролем ВСУ» и Лондон их использование не отслеживает.

Великобритания сообщила о планах направить Украине снаряды с обедненным ураном в марте. Британское Минобороны назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов.

В НАТО посчитали подобные поставки соответствующими международному праву. Между тем в Минобороны РФ заявили, что применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и гражданского населения. Президент России Владимир Путин говорил, что подобное оружие опасно не только для участников боевых действий, но и для окружающей среды и людей, проживающих на территории вооруженного конфликта.

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Лусине Баласян