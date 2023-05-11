Мэрия Екатеринбурга планирует через суд снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе

Администрация Екатеринбурга планирует обратиться в суд, чтобы снести постройки, которые начала возводить компания «Баден-Баден». Напомним, уральская компания, владеющая одноименными термальными комплексами, планировала построить в Шарташском лесопарке зону отдыха. После начала строительства природоохранная прокуратура начала проверку.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии, 20 апреля поступило уведомление от Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о выявлении самовольной постройки, подготовлен иск о сносе самовольной постройки. «15 мая планируется направление в суд»,— добавили в администрации.

Как ранее заявляли «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, данный участок находится в частной собственности, расположен рядом с Шарташским лесопарком со стороны Егоршинского подхода. Участок не является землями лесного фонда, городскими лесами и не имеет статуса ООПТ. В компании также уточняли, что участок, о котором идет речь не относится к проекту термального комплекса, которые планировали строить здесь ранее.

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