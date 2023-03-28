Природоохранная прокуратура начала проверку участка на Шарташе, где «Баден-Баден» планирует строить зону отдыха

Природоохранная прокуратура Свердловской области проверяет участок в Шарташском лесопарке, на котором компания «Баден-Баден» планирует строительство зоны отдыха. Сотрудники ведомства «устанавливают хозяйствующие субъекты, объем планируемых работ, соблюдение природоохранного законодательства, имеются ли разрешительные документы», цитирует 66.ру представителей прокуратуры.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, данный участок находится в частной собственности, расположен рядом с Шарташским лесопарком со стороны Егоршинского подхода. «Он не является и никогда не являлся землями лесного фонда, городскими лесами и не имеет статуса ООПТ. Ранее участок не использовался собственником и в следствии этого там постоянно возникали несанкционированное размещение автомобилей, складирование мусора», — прокомментировали в «Баден-Баден».

Сейчас на земельном участке идут работы по планировке и благоустройству, чтобы создать здесь зоны отдыха. В компании уточнили, что участок, о котором идет речь не относится к проекту термального комплекса, которые планировали строить ранее.

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