Топ-менеджеры «РТ-Капитал» оказались проблемным активом

Хамовнический райсуд Москвы рассмотрит материалы уголовного дела в отношении Сергея Иванова, бывшего генерального директора дочернего предприятия «Ростеха» — «РТ-Капитал». Как стало известно «Ъ», топ-менеджер компании, занимающейся проблемными активами госкорпорации, обвиняется в хищении 138 млн руб. Процесс над ним будет проходить в заочном режиме, так как управленец еще пять лет назад уехал за границу, а в его экстрадиции российской стороне было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Материалы дела бывшего гендиректора «РТ-Капитал» (управляет проблемными и непрофильными активами госкорпорации) поступили в Хамовнический суд, который назначил по ним предварительное слушание на 16 мая. Сергей Иванов, по данным «Ъ», обвиняется в хищении 138 млн руб., а его действия квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Судебный процесс над бывшим топ-менеджером будет проходить в заочном режиме.

Расследованием этого дела ГСУ ГУ МВД по Москве занималось пять лет. Оно было возбуждено в июле 2018 года после обращения в правоохранительные органы заместителя генерального директора «Ростеха» Николая Волобуева. Оперативное сопровождение расследования осуществляло управление «П» (промышленность) ФСБ.

Как следует из материалов дела, летом 2017 года тогдашний гендиректор «РТ-Капитал» Сергей Иванов запустил схему хищения средств своего предприятия. Так, именно по его указанию, считает следствие, «РТ-Капитал» не стал взыскивать выкупленную у Новикомбанка кредиторскую задолженность ООО «Собит» в размере более 1,3 млрд руб., а вместо этого деньги, предназначенные «дочке» «Ростеха», были переведены в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся заместитель Сергея Иванова по финансам Мурат Раймкулов. Для сокрытия хищений заключались договора займа, цессии, приобретения векселей и т. д.

Впоследствии деньги были выведены на счета подконтрольных организатору схемы фирм и похищены.

Первоначально в материалах дела указывалась сумма ущерба в 200 млн руб., однако в итоге экс-руководителю «РТ-Капитал» инкриминировали хищение 138 млн руб.

Задержать Сергея Иванова оперативникам не удалось — сразу после возбуждения дела он, еще находясь в ранге свидетеля, выехал за границу. 26 марта 2019 года, после того как топ-менеджер проигнорировал вызовы к следователю, его объявили в федеральный розыск, а 10 сентября того же года ему заочно было предъявлено обвинение.

14 октября 2019 года Сергей Иванов был объявлен в международный розыск и вскоре заочно арестован.

Однако к этому времени обвиняемый уже стал гражданином Турции, которая затем отказала в его экстрадиции по запросу Генпрокуратуры России.

Тем временем задержанный практически сразу после начала следствия Мурат Раймкулов пояснил на допросах, что был лишь исполнителем преступной схемы. В результате Хамовнический суд признал его виновным в пособничестве злоупотреблению полномочиями (ч. 5 ст. 33 и 201 УК), приговорив к двум годам условно и по иску «РТ-Капитал» взыскал с него часть причиненного компании ущерба в размере 82,3 млн руб.

Компания, признанная потерпевшей стороной, в рамках нового дела надеется возместить потери. «Рассчитываем, что по предъявленному гражданскому иску будет принято справедливое решение и материальный ущерб будет взыскан в установленном законом порядке»,— заявили «Ъ» в пресс-службе «РТ-Капитал».

Владислав Трифонов