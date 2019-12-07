Менеджер «Ростеха» ушел в розыск

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Сергея Иванова — экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал», дочерней компании «Ростеха», занимающейся его непрофильными активами. По данным столичной полиции, господин Иванов вместе со своим заместителем Муратом Раймкуловым и другими лицами по подложным договорам похитил в ООО более 200 млн руб. Однако успел скрыться до возбуждения против него уголовного дела, в связи с чем в настоящий момент уже объявлен в международный розыск.

Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве сообщил, что Сергей Иванов заочно обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году им была организована мошенническая схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам Мурат Раймкулов. Там деньги аккумулировались на счетах подставных структур, с которыми заключались подложные договора: цессии, приобретения векселей и прочие, по которым дочерняя компания «Ростеха» перечислила в Гринкомбанк около 200 млн руб. Как установило следствие, в дальнейшем эти средства были выведены на счета третьих лиц и похищены.

Задержанный Раймкулов дал показания на Сергея Иванова, который уехал за границу после того, как в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту «превышения полномочий» руководством ООО. Вчера в суде следователь сообщил, что вначале Сергей Иванов проходил по делу свидетелем, но поскольку на следственные действия не являлся, 26 марта 2019 года он был объявлен в федеральный розыск. 10 сентября ему заочно предъявили обвинение, а 14 октября объявили в международный розыск.

Следователь отметил, что, находясь на свободе, господин Иванов может оказать давление на свидетелей и неустановленных следствием соучастников преступления. Также может помешать следствию в сборе доказательств, либо продолжить преступную деятельность.

Представитель ГСУ ГУ МВД попросил судью Ксению Панову арестовать Сергея Иванова на два месяца с момента его задержания на территории России либо выдачи из–за границы.

Госпожа Панова задала лишь один вопрос:

— А вам известно, где в настоящий момент находится Сергей Иванов?

— Предположительно, в Турции, — ответил следователь.

Адвокат Артем Ахудзянов назвал доводы следствия надуманными и не мотивированными, попросив отклонить ходатайство, но его клиент был заочно арестован.

Отметим, что злоупотребления в «РТ-Капитал» были выявлены в ходе проверок сотрудниками «Ростеха», обратившимися в правоохранительные органы.

Алексей Соковнин