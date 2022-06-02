Вывод денег оценили условно

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Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю гендиректора ООО «РТ-Капитал» (структура по управлению непрофильными активами «Ростеха») Мурату Раймкулову. Он был признан виновным в пособничестве злоупотреблению полномочиями: по версии следствия, с которой согласился суд, бизнесмен посодействовал экс-главе «РТ-Капитала» Сергею Иванову с помощью подложных договоров в выводе из компании 82,3 млн руб. В итоге Раймкулову назначили два года условно. При этом суд удовлетворил иск к подсудимому на общую сумму ущерба, причиненного компании «РТ-Капитал», 82,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению суда, Мурат Раймкулов заслужил лишь условное наказание

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По мнению суда, Мурат Раймкулов заслужил лишь условное наказание

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Хамовнический суд Мурат Раймкулов прибыл в сопровождении своего сына, адвоката Эржана, представлявшего в суде интересы отца. Накануне в прениях он просил оправдать отца по обвинению в пособничестве превышению полномочий (ч. 5 ст. 33 и 201 УК РФ) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Прокурор, напротив, настаивала на признании бизнесмена виновным и назначении ему двух лет колонии-поселения. Суд в итоге выбрал компромиссное решение: господин Раймкулов получил два года условно, но будет обязан возместить ущерб, причиненный структуре «Ростеха», в размере более 80 млн руб.

Как сообщал ранее “Ъ”, уголовное дело по ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление полномочиями и особо крупное мошенничество) было возбуждено в 2018 году. Фигурантами дела стали руководитель «РТ-Капитала» Сергей Иванов и его заместитель Мурат Раймкулов. По версии следствия, в 2017 году ими была организована мошенническая схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся Мурат Раймкулов. Там, как говорилось в деле, деньги аккумулировались на счетах подставных структур, с которыми заключались подложные договоры: цессии, приобретения векселей и прочие, по которым дочерняя компания «Ростеха» перечислила в Гринкомбанк около 200 млн руб. При этом господин Раймкулов, посчитал суд, предложил одну из схем, по которой выводились деньги. Ущерб, причиненный по эпизоду Мурата Раймкулова, следствие оценило в сумму немногим более 80 млн руб.

Из оглашенного судьей Мариной Фильченко приговора следовало, что она учла те обстоятельства, что подсудимый раскаялся, был ранее не судим, имеет на иждивении престарелых родственников. Председательствующая признала подсудимого виновным, но посчитала возможным назначить Мурату Раймкулову в качестве наказания два года условного заключения с испытательным сроком три года. При этом судья удовлетворила иск «РТ-Капитала» к осужденному, по которому Мурату Раймкулову придется выплатить более 80 млн руб.

Услышав приговор, адвокат Эржан Раймкулов заулыбался: было похоже, что он доволен итогом процесса. Однако на вопрос “Ъ”, будет ли он приговор обжаловать, защитник ответил, что «решит это вопрос после обсуждения с отцом в установленный законом срок».

Оперативно получить комментарий в «Ростехе» “Ъ” не удалось.

Алексей Соковнин