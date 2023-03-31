Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность НАМИ

ФГКП НАМИ, подведомственное Минпромторгу, выкупило здание завода японского концерта Toyota в поселке Шушары под Петербургом. Российская компания получила оборудование и землю. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Минпромторга.

По данным источников «Ъ», НАМИ не будет самостоятельно выпускать на нем автомобили и может передать завод отечественной компании по аналогии с заводом Nissan. Собеседники издания утверждают, что возможным покупателем может быть «Алмаз—Антей», сотрудники которого были при прокурорской проверке Toyota в конце 2022 года. Кроме того, на заводе может появиться производство электрического кроссовера ВКО E-Neva.

Предприятие японского концерна было запущено в Ленобласти в сентябре 2007 года. После начала специальной военной операции Toyota объявила о выходе с российского рынка и прекращении производства в России. В марте 2022 года завод приостановил работу.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте