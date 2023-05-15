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Коммерсантъ FM
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Песков не согласился со словами Макрона о зависимости России от Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия впала в «вассальную зависимость» от Китая. Господин Песков категорически с этим не согласился и заявил, что отношения Москвы и Пекина взаимовыгодны, обе страны не принимают «попыток диктата и навязывания чужого мнения».

«Наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического, особенного партнерства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то. Это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения в отношении международных дел, это совместное неприятие попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития наших стран»,— сказал он во время пресс-колла.

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне заявил, что архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечить безопасность Украины, но также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией. На этой неделе спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, Польшу, Францию, Германию в рамках своего турне, предназначенного для урегулирования военного конфликта на Украине.

Подробности — в публикации «Ъ» «Китай до Киева доведет».

Лаура Кеффер

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