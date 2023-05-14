Макрон: архитектура безопасности Европы должна исключать конфронтацию с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечить безопасность Украины, но также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией. Об этом он заявил в интервью Opinion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / Pool Photo / AP Фото: Pascal Rossignol / Pool Photo / AP

«Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого»,— сказал господин Макрон.

По мнению президента Франции, Россия потерпела «геополитическое поражение», впала в «вассальную зависимость» от Китая и заставляет сомневаться своих исторических союзников. Задачей Европы, по словам господина Макрона, является помощь Украине в контрнаступлении, а также подготовка вопросов гарантий безопасности.

В начале декабря 2022 года господин Макрон сказал, что после завершения конфликта на Украине Европе предстоит выстраивать обновленную архитектуру безопасности, предполагающую предоставление гарантий для России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не торопиться с этим обсуждением, объяснив это тем, что сначала такие гарантии должна получить Украина. Елисейский дворец считает, что комментарий президента Франции был вырван из контекста.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов