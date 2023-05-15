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Коммерсантъ FM
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Спецпредставитель КНР завтра приедет в Киев

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй завтра, 16 мая, начнет визит в Киев. Он пробудет там два дня, сообщают AFP и Reuters со ссылкой на источники. Планируются ли у чиновника какие-либо встречи, не уточняется.

Его визит был анонсирован на прошлой неделе в рамках турне по странам Европы. Поездка организована для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Начиная с 15 мая господин Ли должен посетить пять стран, в том числе Польшу, Францию, Германию и Россию. Кремль говорил, что встреча китайского дипломата с Владимиром Путиным не планируется.

Подробности — в материале «Ъ» «Китай до Киева доведет».

Лаура Кеффер

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