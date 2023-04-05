Дальнему Востоку подкинут угля

ФАС предлагает субсидировать перевозки топлива для ТЭС на Дальнем Востоке тем же способом, который сейчас используется для поставок в регион нефтепродуктов. В «РусГидро», где много лет жалуются на высокую цену угля для дальневосточной генерации и уже получили компенсацию потерь по этой статье, приветствуют идею. Но в ОАО РЖД опасаются, что она будет способствовать нерациональной логистике, когда уголь из одного угледобывающего региона доставляется в другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бородинский угольный разрез в Красноярском крае

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Бородинский угольный разрез в Красноярском крае

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ФАС предложила ввести субсидии на перевозки угля и мазута на Дальний Восток по аналогии с перевозкой нефтепродуктов. Как сообщил на конференции «Ведомостей» замглавы ФАС Виталий Королев, предлагается «применять механизм, аналогичный механизму, применяемому сейчас для доставки нефтепродуктов, бензина и дизеля». «С 1 апреля вступило в силу постановление, которое предполагает субсидирование перевозки на 4 тыс. руб. за тонну,— уточнил он.— При этом очевидно, что стоит субсидировать также и мазут, уголь и думать в этом направлении, для того чтобы сдержать стоимость энергоресурсов, на которых вырабатывается электроэнергия». В ФАС дополнительных комментариев не дали, в Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения, уточнил, что субсидирование предлагается организовать либо посредством распространения на мазут действия норм постановления правительства №2508 (о компенсации потерь ОАО РЖД на льготные перевозки моторного топлива в ДФО и часть СФО), либо принятия документа для угля и мазута, аналогичного действующему постановлению №406 (о возмещении из бюджета потерь ОАО РЖД на льготные перевозки зерна). Речь пойдет только про объемы, поставляемые на котельные и электростанции ДФО.

ТЭС на Дальнем Востоке продают электроэнергию по регулируемым тарифам, а уголь закупают по свободным ценам. По данным ПАО «РусГидро», владеющего тепловой генерацией в регионе, в тарифе учитывается лишь часть (в 2022–2023 годах — половина) реальной закупочной цены. В результате ТЭС генерируют убытки.

ПАО «РусГидро» долгие годы добивалось и в итоге добилось включения компенсации убытков от покупки угля в энергоцены. В результате оптовые цены для промышленности в регионе выросли в полтора раза (см. “Ъ” от 21 марта).

«РусГидро» считает, что предложенная ФАС идея будет способствовать снижению транспортных издержек, доля которых в цене угля может доходить до 70%, а мазута — до 30% и, как следствие,— конечной цены топлива.

Кроме того, пояснили “Ъ” в компании, предложенный механизм повысит прозрачность ценообразования и перевозок угля. В то же время там полагают, что механизм субсидирования перевозки угля должен рассматриваться как компенсация затрат угольных компаний для обеспечения генерации ДФО топливом.

Но в ОАО РЖД опасаются, что «такая мера может способствовать нерациональной логистике, когда уголь из одного угледобывающего региона доставляется в другой».

«При этом по приоритету такие перевозки выше, а значит, могут потеснить на Восточном полигоне другие грузы, в том числе идущие на экспорт»,— добавляют в компании. В сентябре замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило пояснял, что Кузбасс нарастил поставки угля в адрес «РусГидро» на Дальний Восток на 66% к прошлому году. Уголь для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии везется из Казахстана, хотя поставки с близлежащих месторождений были бы дешевле, а поставка угля для Приморского филиала ДГК из Бурятии — на 20% дешевле, чем из Кузбасса.

Перевозки ключевых грузов в регионы Дальневосточного округа должны субсидироваться, уверен глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: сейчас на Восточный полигон согласовать заявку и отправить груз крайне тяжело, наблюдаются беспрецедентные простои, и грузоотправители несут повышенные издержки. На его взгляд, не так важен размер субсидии, как тот факт, что, когда перевозки становятся субсидируемыми, они получают приоритет на Восточном полигоне (перемещаются из пятой очереди в четвертую).

Наталья Скорлыгина, Полина Смертина