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Коммерсантъ FM
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Дальнему Востоку подкинут угля

ФАС хочет дать субсидии на его перевозки на ТЭС

ФАС предлагает субсидировать перевозки топлива для ТЭС на Дальнем Востоке тем же способом, который сейчас используется для поставок в регион нефтепродуктов. В «РусГидро», где много лет жалуются на высокую цену угля для дальневосточной генерации и уже получили компенсацию потерь по этой статье, приветствуют идею. Но в ОАО РЖД опасаются, что она будет способствовать нерациональной логистике, когда уголь из одного угледобывающего региона доставляется в другой.

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ФАС предложила ввести субсидии на перевозки угля и мазута на Дальний Восток по аналогии с перевозкой нефтепродуктов. Как сообщил на конференции «Ведомостей» замглавы ФАС Виталий Королев, предлагается «применять механизм, аналогичный механизму, применяемому сейчас для доставки нефтепродуктов, бензина и дизеля». «С 1 апреля вступило в силу постановление, которое предполагает субсидирование перевозки на 4 тыс. руб. за тонну,— уточнил он.— При этом очевидно, что стоит субсидировать также и мазут, уголь и думать в этом направлении, для того чтобы сдержать стоимость энергоресурсов, на которых вырабатывается электроэнергия». В ФАС дополнительных комментариев не дали, в Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения, уточнил, что субсидирование предлагается организовать либо посредством распространения на мазут действия норм постановления правительства №2508 (о компенсации потерь ОАО РЖД на льготные перевозки моторного топлива в ДФО и часть СФО), либо принятия документа для угля и мазута, аналогичного действующему постановлению №406 (о возмещении из бюджета потерь ОАО РЖД на льготные перевозки зерна). Речь пойдет только про объемы, поставляемые на котельные и электростанции ДФО.

ТЭС на Дальнем Востоке продают электроэнергию по регулируемым тарифам, а уголь закупают по свободным ценам. По данным ПАО «РусГидро», владеющего тепловой генерацией в регионе, в тарифе учитывается лишь часть (в 2022–2023 годах — половина) реальной закупочной цены. В результате ТЭС генерируют убытки.

ПАО «РусГидро» долгие годы добивалось и в итоге добилось включения компенсации убытков от покупки угля в энергоцены. В результате оптовые цены для промышленности в регионе выросли в полтора раза (см. “Ъ” от 21 марта).

«РусГидро» считает, что предложенная ФАС идея будет способствовать снижению транспортных издержек, доля которых в цене угля может доходить до 70%, а мазута — до 30% и, как следствие,— конечной цены топлива.

Кроме того, пояснили “Ъ” в компании, предложенный механизм повысит прозрачность ценообразования и перевозок угля. В то же время там полагают, что механизм субсидирования перевозки угля должен рассматриваться как компенсация затрат угольных компаний для обеспечения генерации ДФО топливом.

Но в ОАО РЖД опасаются, что «такая мера может способствовать нерациональной логистике, когда уголь из одного угледобывающего региона доставляется в другой».

«При этом по приоритету такие перевозки выше, а значит, могут потеснить на Восточном полигоне другие грузы, в том числе идущие на экспорт»,— добавляют в компании. В сентябре замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило пояснял, что Кузбасс нарастил поставки угля в адрес «РусГидро» на Дальний Восток на 66% к прошлому году. Уголь для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии везется из Казахстана, хотя поставки с близлежащих месторождений были бы дешевле, а поставка угля для Приморского филиала ДГК из Бурятии — на 20% дешевле, чем из Кузбасса.

ФАС пытается выровнять расходы электросетей

Перевозки ключевых грузов в регионы Дальневосточного округа должны субсидироваться, уверен глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: сейчас на Восточный полигон согласовать заявку и отправить груз крайне тяжело, наблюдаются беспрецедентные простои, и грузоотправители несут повышенные издержки. На его взгляд, не так важен размер субсидии, как тот факт, что, когда перевозки становятся субсидируемыми, они получают приоритет на Восточном полигоне (перемещаются из пятой очереди в четвертую).

Наталья Скорлыгина, Полина Смертина

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