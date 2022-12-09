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Коммерсантъ FM
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Армении и Азербайджану удалось согласовать по мирному договору только возобновление дипотношений

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что в рамках мирного договора с Азербайджаном был согласован лишь один пункт. Он касается установления дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. По остальным вопросам у сторон нет четкого понимания, отметил господин Григорян.

Армен Григорян

Армен Григорян

Фото: Security Council of Armenia

Армен Григорян

Фото: Security Council of Armenia

«К сожалению, есть только один пункт, по которому есть согласие, это пункт об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции, по всем остальным пунктам нет четкого согласия»,— сообщил секретарь Совбеза Армении, его слова приводит «Sputnik Армения». В остальных пунктах соглашения речь идет о Нагорном Карабахе, делимитации и демаркации границы, разблокировании коммуникаций и гуманитарных вопросах.

Армения представила Азербайджану свою версию мирного договора 7 ноября, Азербайджан передал Армении предложения по мирному соглашению через месяц — 6 декабря. В тот же день Армения и Азербайджан приступили к подготовке третьего этапа переговоров о мирном соглашении.

Лидеры Армении и Азербайджана планируют заключить мирное соглашение до конца 2022 года. Несмотря на переговорный процесс, обстановка на границе двух стран и на спорных территориях Нагорного Карабаха периодически обостряется. 3 декабря представители Нагорного Карабаха сообщили, что военные Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, соединяющий их столицу с Арменией. Вступить в переговоры о разблокировке трассы пришлось российским миротворцам.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ» «Армения и Азербайджан мирятся на Западе».

Анастасия Ларина

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