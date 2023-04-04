Британские боксеры отказались от участия в чемпионате мира из-за допуска россиян

Британские боксеры отказались от участия в мужском чемпионате мира по боксу из-за допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Великобритании.

«Это решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Белоруссии соревноваться под своими национальными флагами, что противоречит позиции МОК по этому поводу»,— сказано в заявлении, опубликованном на сайте.

Мужской чемпионат мира по боксу пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте. В октябре 2022-го Международная ассоциация бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами. В результате бойкотировать соревнования под эгидой IBA решили десять стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чемпионат мира по бойкотам».

Олеся Павленко