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Коммерсантъ FM
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ФССП прислушается к звонкам

Как власти намерены регулировать бизнес по взысканию долгов

Защиту россиян от звонков коллекторов, возможно, поручат судебным приставам. Законопроект Минюста, по данным «Известий», уже одобрила правительственная комиссия. Большинство нарушений в сфере возврата денег происходит именно с использованием телефона, заявил член комиссии и глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Граждане чаще всего жалуются на автодозвон от коллекторов, сообщения в ночное время, а также звонки на работу, родителям и соседям. Бороться с нарушителями, согласно инициативе, должны приставы. Им разрешат обращаться к операторам связи требовать информацию обо всех звонках должникам.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В предложенном законопроекте слишком много неопределенности и работать он едва ли будет, подчеркнул глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев:

«Если человек жалуется, что ему позвонили в неурочное время, орган надзора может запросить кредитную историю гражданина и всю необходимую информацию у оператора сотовой связи. Сейчас в законопроекте абсолютно не прописано, что будет в случае, если не установлены исходящие номера, тем более часто бывают случаи, когда, к сожалению, хулиганы называются чужими именами.

Да, регулирование в этой сфере нужно исправлять, надзор нужно распространять на банки и микрофинансовые организации, но ни один закон не решит проблемы, если не изучить и обобщить ту практику, которая уже есть.

Пока в пояснительной записке сказано, что все это будет решено в процессе правоприменительной практики, а значит: одно управление может сделать свои выводы, а другое — совершенно противоположные».

Нужно ли запрещать бизнес по возврату долгов

Нужно ли запрещать бизнес по возврату долгов

В Федеральной службе судебных приставов ранее усомнились в необходимости существования коллекторов в России. Такую позицию высказал глава ведомства Дмитрий Аристов на Петербургском международном юридическом форуме.

Адвокат коллеги «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская обращает внимание на то, что сотрудники службы приставов не справляются и с текущими обязанностями. Поэтому предложение Минюста поручить им еще и борьбу с коллекторами, по ее мнению, звучит утопично:

«Сейчас Федеральная служба судебных приставов — один из самых плохо работающих государственных институтов, который со своей непосредственной задачей, а именно взысканием по исполнительным документам, почти не справляется в виду крайней загруженности приставов и нехватка людей. Поэтому как они еще и эту функцию осилят, я не представляю.

Эту проблему нужно решать совершенно по-другому. Например, если накапливается определенное количество жалоб граждан, то соответствующая коллекторская организация прекращает свою деятельность. То есть недостаточно просто отслеживать какие-то конкретные эпизоды и на них реагировать.

Как ФССП будет контролировать не только коллекторов

Как ФССП будет контролировать не только коллекторов

Те компании, которые следят за своей репутацией, конечно, как-то внимательнее к подобным нарушениям относятся. Злоупотребляют этим какие-то полулегальные структуры. Так что что я в этом законопроекте не вижу эффективного механизма прекратить это совсем».

Борьбу с недобросовестными коллекторами поддерживает глава Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Однако, как считает эксперт, в России одновременно надо ограничивать работу микрофинансовых организаций. В противном случае, по его словам, инициатива правительства будет бесполезна:

«Частота звонков, время, в течение какого они могут осуществляться, — все это прописано в законе. Более того у должника есть право подать заявление, что он вообще отказывается от устного общения с кредитором. В этом случае ему могут только писать письма. Другое дело, что у ФССП не было полномочий, чтобы следить за выполнением этих норм. Сейчас служба их в большем объеме получит.

Но в целом это лечение последствий заболевания, а ключевая болезнь состоит в том, что в России законодательно поощряется ростовщичество.

Откуда возникает такое дикое количество просроченных долгов? Речь идет о тех людях, которые брали займы в том числе и под 360% годовых. Ни в одной цивилизованной стране нет таких ставок. В России это все легально, более того это поощряется. Получается так, что сначала выдают деньги на таких условиях, а потом борются с тем, как коллекторы выбивают эти сверхдорогие долги. Поэтому нужно думать о том, чтобы подобные кредиты были запрещены».

Запрет коллекторской деятельности поддерживают восемь из 10 россиян, показал недавний опрос сервиса Superjob. В Госдуму в январе 2023 года уже внесли соответствующий законопроект. При этом, как показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру», четверть российских заемщиков не справляются с выплатой долгов. По данным Федеральной службы судебных приставов, общая сумма задолженности россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет около 2 трлн руб.

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Алексей Нарышкин

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