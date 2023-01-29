Россияне отменяют коллекторов

Восемь из десяти россиян поддерживают полный запрет коллекторских агентств в стране. Соответствующий законопроект ранее внесли на рассмотрение в Госдуму. Исследование провел сервис по поиску работы Superjob. Чаще всего, согласно данным опроса, по отношению к коллекторам люди испытывают чувство неприязни или раздражение, об этом заявили 3/4 респондентов. Законопроект о запрете на деятельность агентств по взысканию долгов депутаты недавно направили на заключение в правительство. Насколько часто россияне жалуются на коллекторов? И к каким последствиям может привести их полный запрет? Выяснял Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Против законопроекта о полном запрете деятельности взыскателей долгов высказались всего 4% опрошенных. Авторы исследования утверждают, что за 10 лет недовольных деятельностью таких организаций стало больше. При этом сейчас деятельность коллекторов достаточно жестко контролируется законом, если, конечно, речь идет о легальных организациях. Так, личные встречи между должником и коллектором закон допускает не чаще одного раза в неделю, с 8 до 22 часов в будние дни и с 9 до 20 в выходные. Телефонные переговоры возможны не более двух раз в неделю или восьми — в месяц. SMS, голосовые сообщения и телеграммы можно отправлять должнику два раза в сутки и до четырех раз в неделю.

Массовые нарушения законодательства коллекторами — миф, живущий в сознании многих граждан со времен «дикого» рынка, утверждает заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его словам, статистика говорит, что таких случаев очень немного: «Мы тоже проводили аналогичные опросы. Задаешь вопрос десяти респондентам на улице, девять из них говорят: "Надо запретить". Потом спрашиваем: "А вы когда-то сами брали кредит?" Люди отвечают, что нет. "То есть с коллекторами дела не имели?", — уточняем мы. "Нет, не имели",— слышим в ответ.

За 2021 год граждане Российской Федерации подали 5,12 млн обращений в Генеральную прокуратуру. ФССП заявляет, что с учетом жалоб, которые были им переданы из надзорного ведомства, они получили около 30 тыс. заявлений в отношении коллекторов. Из них число подтвержденных случаев нарушения законодательства, после которых можно открывать административное производство, — чуть больше 5 тыс.».

Существуют для коллекторов и другие ограничения. Разумеется, они не имеют права осуществлять физическое и психологическое давление на должника и не могут без его согласия вступать в контакт с его родственниками, членами семьи, соседями, сослуживцами. В любом случае, ситуация такова, что агентствам по взысканию долгов на данный момент просто не существует альтернативы, подчеркнул гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин:

«Абсолютно нелогично сначала принимать закон о деятельности по возврату просроченной задолженности граждан, затем его серьезно ужесточать, а после в целом запретить коллекторские агентства. Отношение к ним очень зависит от каких-то разовых инцидентов, а ничего серьезного в последнее время, по-моему, не произошло. Мне кажется, на данный момент нет альтернативы коллекторству. Ведь если его запретить, то оно перейдет в большой части в нелегальную зону».

Чтобы упорядочить ситуацию с закредитованными гражданами, нужно не запрещать работу коллекторов, а принимать другие меры, в частности, обратить внимание на микрофинансовые организации. Такую точку зрения высказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:

«Данные опросов показывают, что людям тяжело платить по долгам, поэтому нужно ограничивать ростовщичество, запрещать деятельность МФО, внимательнее следить за деятельностью лицензированных коллекторов и что-то делать с социальной поддержкой малоимущих, которые закредитованы уже сейчас. Я думаю, что решением этой проблемы могло бы стать внесудебное банкротство, о котором так много говорят. Однако больше чем за год только около 7-8 тыс. человек смогли вне суда обанкротиться, и это, конечно, мизер».

Легально в России могут работать только коллекторские агентства, включенные в специальный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. На данный момент их более 400.

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