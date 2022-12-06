Приставы пришли за кредиторами

Контролировать взыскание просроченной задолженности физических лиц кредиторами в лице банков и МФО будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Участники рынка не спорят с логикой такого решения, но сомневаются, что ФССП справится со резким ростом нагрузки без дополнительного финансирования или потери качества контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госдума 6 декабря приняла в первом чтении законопроект о реформе коллекторской деятельности. Поправки коснулись законов «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Теперь деятельность банков и МФО, которые работают с просроченной задолженностью физлиц, будет контролироваться ФССП. Ранее служба занималась этим лишь в отношении профессиональных коллекторских агентств, состоящих в реестре Минюста.

Решение связано с тем, что ФССП получает все больше жалоб на деятельность по взысканию долгов именно на МФО и банки.

Так, по итогам десяти месяцев 2022 года в службу поступило 31,7 тыс. обращений от граждан (на 15%, чем за аналогичный период прошлого года). Из всего объема жалоб только 14% касались деятельности профессиональных коллекторов, тогда как 50% — МФО, 24% — кредитных организаций.

После вступления в силу принятых поправок кредиторы должны будут использовать специальную технику при общении с должниками и записывать все факты взаимодействия. Записи должны храниться три года. Кроме того, будет действовать ограничение на любое общение с должником сроком на 60 дней.

Законопроект предполагает, что ФССП будет вести список банков и МФО, осуществляющих деятельность по взысканию. В результате число подконтрольных приставам организаций вырастет с 400 до 2,2 тыс. штук. За счет каких резервов служба может справиться с таким объемом, в материалах не уточняется. В ФССП не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”.

Этот вопрос уже поднимался на состоявшейся в середине ноября конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Присутствовавший там представитель ФССП лишь заверил, что «ведомство полностью готово» к расширению функций. В кулуарах же конференции обсуждалось, что в сложившихся обстоятельствах и при отсутствии серьезного дополнительного финансирования служба сможет осуществлять контроль за новыми субъектами лишь формально.

Дмитрий Аристов, директор ФССП, в интервью ТАСС 1 ноября: «Если говорить о надзоре за организациями, находящимися в государственном реестре службы, то здесь стоит отметить, что жалоб от граждан на них поступает гораздо меньше, чем на кредитные и микрофинансовые организации».

Законопроект о реформе коллекторской деятельности был внесен на рассмотрение 2 сентября (см. “Ъ” от 5 сентября), спровоцировав бурные обсуждения на рынке. Рабочая группа, созданная участниками отрасли, направляла законодателям свои предложения, которые в итоге учтены не были.

Коллекторы поддерживают закрепление надзора за всеми лицами, осуществляющими деятельность по взысканию, за одним органом. «Однако текущий текст существенно отличается от того, который был разработан и согласован еще в 2020 году»,— отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев. Отсутствуют определения понятий «телефонные переговоры», «голосовые сообщения» как способы взаимодействия при взыскании, сильно ограничены возможности отправки информации по долгу через Единый портал государственных услуг, не описаны нормы, уточняющие порядок использования современных технологий (роботов), исключены нормы, конкретизирующие возможность использования альфанумерических имен при отправке сообщений должникам, перечисляет он.

Для отрасли взыскания такая реформа — положительный сценарий, считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, банки и МФО, имеющие зачастую полусерых коллекторов в силу более выгодной и эффективной схемы такого взыскания, будут вынуждены обелять свою деятельность, так как попадание в реестр надзорного органа усиливает риски наказания за нарушение закона. Но реформа не освобождает должников от их обязательств, подчеркивает эксперт, «и вряд ли коллекторы будут пересматривать привычные методы воздействия».

Полина Трифонова