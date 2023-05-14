Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Бахмуте

Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли массированные попытки прорвать оборону севернее и южнее Бахмута (Артемовска), но эти атаки были отбиты.

«Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено»,— сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).

Бои за западные кварталы города ведут штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск, указал представитель Минобороны. «Отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российских вооруженных сил»,— отметил господин Конашенков.

Бои за Бахмут (Артемовск), находящийся на подконтрольной Киеву части Донбасса, продолжаются с лета 2022 года. В феврале 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ намерены удерживать город, «но не любой ценой».

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