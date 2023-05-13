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Коммерсантъ FM
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«Зениту» вручили Кубок и золотые медали чемпионов России

В Санкт-Петербурге, на «Газпром Арене», прошла торжественная церемония награждения футбольного клуба «Зенит», досрочно завоевавшего золото чемпионата РФ. Церемония состоялась после окончания матча с «Краснодаром», с которым «Зенит» сыграл вничью.

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Игроки команды «Зенит» с кубком Российской премьер-лиги во время церемонии награждения

Игроки команды «Зенит» с кубком Российской премьер-лиги во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

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Игроки команды «Зенит» с кубком Российской премьер-лиги во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Санкт-петербургский клуб завоевал десятый чемпионский титул в истории, сделав это пятый раз подряд и восьмой раз — досрочно.

Футболисты и тренерский штаб получили золотые медали, капитан «Зенита» Дуглас Сантос поднял над головой чемпионский кубок, и команда совершила круг почета перед трибунами «Газпром Арены».

В церемонии приняли участие предправления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

Подробнее о победе клуба читайте в публикации «Ъ FM» «“Зенит” остается самой сильной командой страны».

Мария Федотова

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