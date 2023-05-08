«"Зенит" остается самой сильной командой страны»

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв в рамках 26-го тура «Спартак» со счетом 3:2. Это поражение отправило красно-белых на четвертую строчку в турнирной таблице. На второе место вышел ЦСКА. Армейцы дома обошли «Оренбург» (2:1). Третье место пока у «Ростова». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Чемпионский матч получился ярким. Здесь была и ошибка вратаря «Спартака» Александра Селихова, который пропустил в начале нелепый гол, и острожная игра «Зенита», который дважды выходил вперед и дважды упускал преимущество. А также красная карточка, пенальти и победный гол хозяев в дополнительное время при счете 2:2.

Комментаторы: И гол забивает «Зенит», и это делает Иван Сергеев! Вся команда бежит сейчас его поздравлять, понимая, чего стоит этот мяч.

За всеми этими эмоциональными моментами с трибун «Зенит-Арены» следили почти 50 тыс. болельщиков. Именно эта победа принесла сине-бело-голубым не просто чемпионство, но еще и заветную звезду на эмблему клуба, которую дают за каждые пять выигранных чемпионатов.

Получение звезды отметил даже главный тренер команды Сергей Семак: «Каждое чемпионство разное. И мне кажется, что привыкнуть побеждать невозможно. Только это чемпионство подарило городу и клубу звезду».

Санкт-Петербург празднует чемпионство, хотя официальные мероприятия — вручение кубка и медалей — пройдут 13 мая после домашнего матча с «Краснодаром». Болельщиков других команд этот ежегодный праздник уже начинает раздражать. Особенно если учесть, что бюджет самой богатой команды страны намного больше, чем у конкурентов. К тому же за пять чемпионских сезонов на покупку звезд потрачено около €200 млн.

Но в самое сложное время, когда из Российской премьер-лиги уезжали иностранцы, руководство клуба из Санкт-Петербурга сохранило главных звезд и подписало новых легионеров.

Так что «Зенит» выигрывает свои чемпионаты не только деньгами, уверен футбольный эксперт, комментатор Константин Генич: «По сравнению с остальными командами "Зенит" хорош тем, что он не шарахался, он действительно тратил много денег. К столетию клуба была поставлена задача получить вторую звезду на эмблему».

Работать руководство «Зенита» умеет по всем направлениям. В том же матче со «Спартаком» арбитр чудесным образом не увидел немало нарушений. Но и без этих нюансов «Зенит» продолжает оставаться самой сильной командой страны. И одну из ключевых ролей в этой истории играет главный тренер команды Сергей Семак, уверен комментатор Геннадий Орлов:

«Пять сезонов и пять побед. Вот как оценить его работу? Есть люди, которые говорят, что он ничего не умеет. Но как он управляет вот этой компанией? Я не хочу бандой называть — обычно так говорят. Они все разные, но он ими управляет. Мне кажется, все правильно в "Зените" идет».

Может быть, в следующем сезоне кто-то попробует побороться с «Зенитом» за чемпионство, особенно если учесть, что бразильские звезды во главе с Малкомом могут уехать из Северной столицы. В ближайшие же несколько недель нас ждет сражение за серебро и бронзу. Главные претенденты здесь ЦСКА, «Ростов» и «Спартак».

Центральными встречами, которые повлияют на распределение медалей, конечно, станет дерби «Спартак»—ЦСКА, а также очное противостояние армейцев и «Ростова». Сегодня же 26-й тур завершится матчем «Локомотив»—«Сочи», который мало что решает с турнирной точки зрения, но вполне может получиться ярким благодаря желанию Артема Дзюбы забивать в каждой встрече красивые голы.