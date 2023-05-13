«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

Досрочно завоевавший золото чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 2:2.

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Голы забили: Малком (15), Кассьерра (90+6) — Баньяц (51), Ионов (58).

В турнирной таблице «Зенит» с 65 очками занимает первое место. «Краснодар» с 43 очками располагается на шестой позиции.

В следующем туре «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом» 20 мая. «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 21 мая.

О том, как «Зенит» стал чемпионом этого сезона, читайте в публикации «Ъ» «“Зенит” продлил статус».

Мария Федотова