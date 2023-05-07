«Зенит» продлил статус

Пятый подряд и десятый в общей сложности титул чемпиона страны по футболу «Зенит» обеспечил себе за четыре тура до окончания нынешнего первенства, обыграв дома принципиального соперника — «Спартак». В этом матче петербуржцы дважды выходили вперед, а спартаковцы дважды сравнивали счет, во второй раз — в меньшинстве. Победу — 3:2 — отечественному флагману принес гол Ивана Сергеева, забитый в компенсированное время.

«Зенит» вплотную приблизился к когда-то представлявшемуся едва ли не вечным, учитывая в какой-то момент резко поднявшийся уровень конкуренции в российском футболе, рекорду своего воскресного оппонента, который был установлен как раз перед началом этого подъема. С 1996 по 2001 год доминировавший тогда «Спартак» взял шесть подряд чемпионских титулов. У «Зенита» их уже пять. Пятый он добыл, сохранив лишь остатки того состава, который у него был, когда серия стартовала: в основе на матч со «Спартаком» вышли лишь три человека, выступавшие за петербуржцев весной 2019 года,— Далер Кузяев, Вильмар Барриос, а также Михаил Кержаков, в то время — резервный вратарь.

Но кое-что полдесятка зенитовских триумфов, разумеется, объединяет помимо имен этих игроков и по-прежнему тренирующего команду Сергея Семака. Все они замешаны, строго говоря, на одном и том же. Прежде всего — на умении грамотно распорядиться доставшимися клубу солидными по российским меркам ресурсами и возможностями, на такой же солидной, как ресурсы, без шараханий из стороны в сторону, стратегии, которая выливалась в исключительную стабильность в каждом чемпионском сезоне. Текущий в этом плане был чрезвычайно показательным. В нем все конкуренты «Зенита» переживали хорошие и плохие периоды. «Спартак» был шикарен осенью и увял, задергался по весне. ЦСКА, наоборот, только весной по-настоящему и расцвел. «Ростов» кучу очков прошляпил в последние недели. И лишь «Зенит» избегал какой-либо тряски. В чемпионате у него не было ни единого отрезка, когда хотя бы в двух стоявших по соседству в его календаре матчах он терял очки. И никуда не пропадающая феноменальная стабильность, как обычно, по сути, убила «золотую гонку». Традицией «Зенита» уже стало обеспечивать титул загодя, и в 2023 году он ее сберег, создав непробиваемый запас прочности за четыре тура до окончания чемпионата во встрече, может быть, с наиболее неудобным для себя оппонентом.

Примерно десять минут в этом матче «Спартак» демонстрировал готовность любой ценой не дать состояться зенитовскому празднику.

Он без стеснения примерил на себя ту одежку, что, встречаясь с ним, надевает подавляющее большинство российских клубов. Созиданию он явно предпочел разрушение, и это был понятный выбор. И казалось, абсолютно правильный выбор, потому что зенитовское владение не приносило хозяевам никакой пользы.

А потом на ровном месте случилось ЧП. Алексис Дуарте отдал пас вратарю Александру Селихову, а перед тем возник Клаудинью. У спартаковского голкипера была куча вариантов, как безопасно распорядиться мячом. Он пнул им со всей силы прямо в ногу бразильца, а через секунду в ужасе смотрел на то, как он закатывается в сетку. Жуткая ошибка. Такая, что, учитывая статус матча, может врезаться в память на всю жизнь.

«Спартак» отреагировал на это, конечно, не заложенное в его план несчастье очень хорошо. Он перестроился, слегка сместил акцент в сторону агрессии, и выяснилось, что «Зенит», который поджимают, сам может задрожать. Хозяева чуть не пропустили после углового, но вскоре все равно на беду нарвались. Подача Антона Зиньковского влетела в зенитовскую штрафную, а там к лицевой линии на скидку рванул Квинси Промес. Он находился в довольно сложном положении, но сумел исполнить идеальный — мягкий, точный — пас в центр, а в центре не оказалось никого, кроме партнера Промеса Бальде Кейты.

«Спартак» наверняка считал, что заслуживает по итогам первого тайма пристойного результата. Строго говоря, он играл не хуже «Зенита» и в смысле темпа, и в смысле компактности, и в смысле цепкости. Но его снова подвело странное затмение. На этот раз — не столько Селихова, потому что к голу привела довольно простенькая зенитовская стеночка на насыщенном под завязку игроками участочке поля, а еще рикошет после на самом деле слабенького удара Андрея Мостового.

Мостовой, кажется, едва не плакал от счастья, увидев, что вывел свою команду вперед. Возле бровки вверх взмывали фонтаны фейерверков, подчеркивающие особенность игры, близость хозяев к титулу. А возле своей скамейки раненым тигром метался спартаковский наставник Гильермо Абаскаль, требовавший от арбитра Павла Кукуяна разглядеть, по его мнению, состоявшееся немножко раньше, чем удар Мостового, зенитовское нарушение. Кукуян хранил невозмутимость.

Перерыв изменил многое. Он здорово добавил игре рациональности или, скорее, сухости.

От ощущения, что «Зенит» такая стилистика устраивает полностью, что ради большой цели он не прочь пожертвовать красотой, деться было некуда. Как, кстати, и от ощущения, что такая стилистика совершенно не устраивает «Спартак», что он старается во что бы то ни стало сломать ритм и чуточку подкорректированную в сторону увеличения плотности в средней линии зенитовскую схему. Но что-то у него не клеилось. А когда не клеится, это часто вызывает срывы.

Нервы не выдержали у Дуарте. У боковой линии, в ситуации, которая уж точно не намекала на неизбежную опасность, он въехал в подкате в ноги Малкома настолько откровенно, что можно было подумать, будто спартаковец и не мечтал добраться до мяча, а просто хотел как следует насолить сопернику. VAR тут не включиться не мог. А включившись, убедил Кукуяна, что надо встать на сторону «Зенита». Дуарте заработал удаление.

И вроде бы после этого «Зенит» должен был потихоньку начать праздновать очередное чемпионство. Но нет, праздновать было рано. Оставшийся в меньшинстве «Спартак» вдруг все-таки поймал за хвост удачу в виде неаккуратной игры в собственной штрафной против Кристофера Мартинса Дмитрия Чистякова. Опять заработал VAR, и Кукуян, посмотрев повтор, теперь указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти бил Квинси Промес и исполнил его убедительно.

Все шло к тому, что торжества по поводу зенитовского триумфа придется переносить. Уже шло компенсированное время, когда почти 50-тысячная — огромная по меркам «эпохи Fan ID» — аудитория стадиона «Зенита» взорвалась от счастья.

Этот эпизод был гимном прозорливости Сергея Семака. В концовке он пошел ва-банк, бросив в бой одновременно двух форвардов — Густаво Мантуана и Ивана Сергеева. Мантуан продолжил неторопливо созревавшую на правом фланге атаку передачей в штрафную, а Сергеев завершил ее, отклеившись от не уследившего за нападающим Романа Зобнина. Бывают и более эффектные «золотые» голы. Но ведут себя после любого игроки всегда одинаково — устраивая мальчишескую кучу-малу.

В четырех следующих турах чемпионата России «Зенит» будет иметь возможность наслаждаться своим статусом, который пока безумно трудно вообразить от него в ближайшее время ускользающим. «Спартаку» же в них предстоит жестокая борьба за медали. После этого проигрыша он выпал из топ-тройки. На два очка спартаковцев опережает ЦСКА, обыгравший — 2:1 — «Оренбург», на очко — «Ростов».

Алексей Доспехов