Авиакомпании просят освободить их от windfall tax, так как отрасль несверхприбыльная

Российские авиакомпании просят освободить их от уплаты windfall tax, заявил замглавного бухгалтера по налоговому учету авиакомпании «ЮТэйр» Виктор Сахаров. По его словам, авиаотрасль не является сверхприбыльной, а прибыль перевозчиков в 2022 году была получена благодаря госсубсидиям.

«Фактически та прибыль, которая была получена от субсидий в 2022 году, она будет израсходована на то же обслуживание флота, где-то возможно на обновление, на покупку запчастей. С учетом этого предложение от отрасли — все-таки освободить авиацию от этого налога дополнительного, потому что она не является сверхприбыльной отраслью»,— сказал господин Сахаров на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «Интерфакс»).

Виктор Сахаров сообщил, что эту позицию сформировала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которой он руководит налоговым комитетом. По его словам, под критерии для уплаты windfall tax попадает большинство авиакомпаний.

«Даже 5% (ставка налога при досрочной уплате — "Ъ") — мы посчитали, это для нас существенные суммы, это сотни миллионов рублей. Если по всей отрасли считать, то это миллиард, если не десятки миллиардов рублей»,— сказал он.

Господин Сахаров пояснил, что средняя рентабельность в отрасли редко превышает 2%, в последние годы показатель составлял 0-1%. Он также отметил, что авиация — единственная отрасль с отрицательной налоговой нагрузкой.

По данным АЭВТ, в 2022 году авиаперевозчики получили субсидии на общую сумму 172 млрд руб. Выплаты по демпферу за авиакеросин достигли 98,6 млрд руб. Общий убыток авиакомпаний составил 144 млрд руб. в 2022 году при 78 млрд руб. в 2021-м.

Под windfall tax попадет сверхприбыль компаний за 2021–2022 года. Ожидается, что от сбора освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд руб. В Минфине сообщали, что windfall tax можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% — в 2024-м. Российские власти ожидают получить таким образом около 300 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пять — сейчас, или десять — потом».

Олеся Павленко