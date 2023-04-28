Антон Силуанов рассказал о деталях разового сбора с бизнеса

Минфин в ближайшее время направит на рассмотрение правительства законопроект о единоразовом налоговом сборе с бизнеса (windfall tax), сообщил глава министерства Антон Силуанов. Он уточнил, что взнос в федеральный бюджет можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% — в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом. Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году»,— сообщил господин Силуанов (цитата по ТАСС).

По словам Антона Силуанова, платеж коснется только десятой части налогоплательщиков. Все ранее обозначенные исключения для нефтегазовой и угольной отраслей, а также малого и среднего бизнеса в проекте сохранятся. При этом изменений разового платежа в бюджет для отдельных компаний не будет. «Так что те, кто хочет сэкономить,— есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году»,— добавил министр.

Разовый сбор с бизнеса обсуждается в правительстве последние месяцы. Российские власти ожидают получить таким образом около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет сверхприбыль, полученная компаниями в 2021–2022 годах. Сбор предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд руб.

О том, что думает бизнес об условиях добровольного взноса в бюджет,— в материале «Ъ FM» «Windfall tax укладывают в сроки».

Милена Костерева